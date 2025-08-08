خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها-راضیه سالاری: روز خبرنگار، تنها گرامیداشت یک حرفه نیست؛ بلکه یادآور مسئولیتی سترگ و رسالتی بی‌پایان است که بر دوش انسان‌هایی حقیقت‌جو، شجاع و با بصیرت نهاده شده است. خبرنگاران، دیده‌بانان بیدار جامعه‌اند که با قلم و دوربین خود، آیینه‌ای از واقعیات را پیش چشم مردم و مسئولان قرار می‌دهند. آن‌ها نه‌تنها ناقلان خبر، بلکه کنشگران عرصه آگاهی، مطالبه‌گران عدالت و حافظان امنیت فکری جامعه‌اند. روز خبرنگار فرصتی است برای بازخوانی نقش خطیر خبرنگاران در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه، به‌ویژه در عصر پیچیده امروز که جنگ رسانه‌ای و تحریف حقیقت در اوج خود قرار دارد.

رسالت خبری خبرنگاران از آگاهی‌بخشی تا روشنگری

خبرنگاران در منظومه رسانه‌ای هر کشور، نقشی بی‌بدیل در تولید و انتقال اطلاعات دارند. اما آن‌چه کار خبرنگاری را از صرفاً یک شغل به یک رسالت تبدیل می‌کند، «تعهد به حقیقت» و «وجدان حرفه‌ای» است. خبرنگار واقعی نه در پی جلب توجه، بلکه در پی کشف واقعیت و آشکارسازی لایه‌های پنهان حقیقت است؛ حتی اگر هزینه‌اش تهدید، سانسور یا حذف باشد. خبرنگار، صدای بی‌صداها و دیده‌بان بی‌خواب ملت است که مرز میان حقیقت و تحریف را پاسداری می‌کند.

خبرنگار در گام دوم انقلاب طلیعه‌دار جهاد تبیین

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، بر ضرورت خودآگاهی، امیدآفرینی، عدالت‌خواهی، و حضور فعال در عرصه‌های علم، فرهنگ و رسانه تأکید کرده‌اند. در این مسیر، نقش خبرنگاران و رسانه‌ها کلیدی است. آن‌ها باید با روایت درست و شفاف دستاوردهای انقلاب، تبیین اهداف بلند آن، و پاسخ به شبهات، در خط مقدم جهاد تبیین باشند. جهاد تبیین، یعنی مقابله با دروغ‌پردازی رسانه‌های معاند و خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن با ابزار دانایی، تحلیل و روشنگری. خبرنگار در این جهاد، همچون مجاهدی در میدان نبرد نرم، با بصیرت، شجاعت و قلم روشنگر خود، می‌تواند سنگرهای دشمن را یکی پس از دیگری فتح کند.

در جهان پر از ظلم و فریب، وظیفه خبرنگاران چیست؟

امروز جهان شاهد ظلم‌های آشکار و جنایات بی‌سابقه‌ای است؛ از اشغالگری و نسل‌کشی گرفته تا تحریف حقیقت و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها توسط رسانه‌های جریان سلطه. در چنین شرایطی، وظیفه خبرنگارانِ متعهد و مستقل، تنها گزارش یک واقعه نیست؛ بلکه باید با جسارت، صدای مظلومان باشند، افکار عمومی را بیدار کنند، و در برابر امپراتوری دروغ ایستادگی نمایند. آن‌ها باید در کنار روایتگری صادقانه، با تحلیل‌های عمیق و نگاه راهبردی، مردم را نسبت به ماهیت حقیقی تحولات جهان آگاه سازند و چراغ راه برای تصمیم‌سازی جامعه روشن کنند.

توسعه بدون روایت رسانه‌ای ناقص می‌ماند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به جایگاه رفیع رسانه و خبرنگاران در فرآیندهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور، تأکید کرد: رسانه و خبرنگار، جز ارکان اصلی توسعه کشور هستند و نباید از پیوست رسانه‌ای در هیچ پروژه‌ای غفلت شود.

فرخنده جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار و بزرگداشت مقام شهید محمود صارمی، با تبریک این روز به فعالان حوزه خبر و اطلاع‌رسانی گفت: امروز نه فقط روز خبرنگار، که روز ارج‌نهادن به همه تلاشگرانی است که با تمام وجود در عرصه آگاهی‌بخشی، روشنگری و صیانت از منافع ملی گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به نقش گسترده و مسئولیت‌ناپذیر رسانه‌ها در همه شرایط، افزود: همه ما ممکن است در حوزه‌های مختلف، نقشی در خدمت‌رسانی به مردم ایفا کنیم، اما نقش خبرنگار و رسانه، نقشی دائمی، بدون تعطیلی و فراگیر است؛ رسانه در همه شرایط چه صلح، چه جنگ، چه آرامش و چه بحران در صحنه حاضر است و تأثیرگذار عمل می‌کند.

جلالی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری اظهار داشت: ایشان بارها تأکید فرموده‌اند که فرآیند توسعه در کشور باید دارای پیوست رسانه‌ای باشد. این یعنی، از نخستین گام‌ها در طراحی سیاست‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای، باید نقش رسانه را تعریف و جدی گرفت. اگر رسانه از ابتدا در کنار سیاست‌گذاری قرار گیرد، آن پروژه قطعاً هم در اجرا موفق‌تر و هم در جلب مشارکت مردمی و روایت‌سازی است.

توسعه بدون رسانه، توسعه‌ای ناقص است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با بیان اینکه «توسعه بدون روایت رسانه‌ای درست، مفهومی ناقص خواهد بود» افزود: ما نیازمند نگاهی هوشمندانه به رسانه هستیم. نباید تصور کنیم که تنها در مرحله نهایی و ارائه خدمات یا کالا، باید اطلاع‌رسانی کنیم. این نگاه، یک نگاه منفعلانه است که مانع از مشارکت عمومی و حس هم‌سرنوشتی مردم با پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود.

وی ادامه داد: اگر پیوست رسانه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای لحاظ شود، هم در شناخت نیاز مخاطب موفق‌تر عمل می‌کنیم، هم بازخوردها را به موقع دریافت می‌کنیم و هم ارتباطی دوسویه و ارزشمند شکل می‌گیرد که در نهایت منجر به ارتقا کیفیت خدمات و محصولات می‌شود.

رسانه؛ از روایت‌گر توسعه تا شریک تمدن‌سازی

فرخنده جلالی با اشاره به تفاوت فضای رسانه‌ای امروز نسبت به دهه‌های نخست انقلاب، خاطرنشان کرد: امروز رسانه بخشی از زندگی مردم است. دیگر نمی‌توان انتظار داشت مخاطب صرفاً منتظر پیام بماند. رسانه امروز تعاملی، فعال و مشارکت‌جو است. در چنین شرایطی اگر روایت توسعه همسو با زبان رسانه‌ای و نیاز مخاطب طراحی نشود، عملاً از بخش بزرگی از ظرفیت اجتماعی غفلت کرده‌ایم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه «همه ما در هر مسئولیتی باید پیوست رسانه‌ای را جدی بگیریم» گفت: به همه فعالان رسانه‌ای توصیه می‌کنم کتاب حمید ضیایی‌پور درباره پیوست رسانه‌ای را مطالعه کنند. این اثر بر اساس بیانات رهبر انقلاب، یک نقشه راه کاربردی برای مدیریت ارتباطات هدفمند در مسیر توسعه ارائه می‌دهد. ما به چنین نگاه علمی و هوشمندی در مدیریت رسانه‌ای کشور نیاز داریم.

خبرنگاران انقلابی خط‌شکنان جبهه جنگ رسانه‌ای هستند

رئیس سازمان بسیج رسانه استان هرمزگان گفت: جشنواره رسانه‌ای ابوذر طی سال‌های متوالی با هدف شناسایی، توانمندسازی و تجلیل از خبرنگاران انقلابی برگزار شده و بستری برای رشد جبهه رسانه‌ای انقلاب در استان فراهم کرده است.

سرهنگ محمدرسول جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور میدانی خبرنگاران متعهد، متخصص و انقلابی در عرصه رسانه هستیم. خبرنگاران ما افسران جهاد تبیین‌اند و با روشنگری و روایت حقیقت، در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمن ایستاده‌اند.

وی افزود: رسانه، خط مقدم نبرد نرم و جنگ روایت‌هاست؛ جایی که دشمن با دروغ‌پردازی، تحریف واقعیت‌ها و عملیات روانی، سعی در ناامید سازی مردم دارد. اما خبرنگاران انقلابی با تکیه بر ایمان، صداقت، دانش و تعهد، در این میدان به خوبی درخشیده‌اند و اجازه نداده‌اند دشمن در جنگ نرم پیروز شود.

جشنواره ابوذر عرصه‌ای برای شناسایی نیروهای رسانه‌ای انقلاب

رئیس سازمان بسیج رسانه استان هرمزگان در ادامه با اشاره به برگزاری موفق جشنواره رسانه‌ای ابوذر در سال‌های اخیر، عنوان کرد: این جشنواره با هدف حمایت از تولید محتوای انقلابی، بومی‌سازی گفتمان رسانه‌ای و معرفی استعدادهای متعهد استان، به همت سازمان بسیج رسانه و با همکاری نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای برگزار شده است.

وی افزود: حضور پررنگ خبرنگاران جوان، باانگیزه و جریان‌ساز در این جشنواره، نشان‌دهنده رشد و بلوغ جبهه رسانه‌ای انقلاب در هرمزگان است. در دوره‌های اخیر جشنواره ابوذر، آثار فاخر و حرفه‌ای در موضوعات مهمی همچون جهاد تبیین، امیدآفرینی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، مطالبه‌گری، سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی ارائه شد که مورد استقبال هیئت داوران و مسئولان قرار گرفت.

وی تاکید کرد: رسانه در تراز انقلاب اسلامی باید در کنار مردم، مطالبه‌گر، عدالت‌خواه، امیدآفرین و روشنگر باشد. خبرنگار انقلابی، صرفاً ناظر رویدادها نیست، بلکه تحلیل‌گر جریان‌ها و پیشران تحولات اجتماعی است.

تداوم برنامه‌های حمایتی بسیج رسانه

رئیس بسیج رسانه هرمزگان در پایان از استمرار برنامه‌های حمایتی، آموزشی و محتوایی برای خبرنگاران استان خبر داد و گفت: ایجاد شبکه‌های تخصصی رسانه‌ای، برگزاری کارگاه‌های مهارتی، تولیدات محتوایی هدفمند و تقویت جبهه رسانه‌ای جوانان انقلابی، از جمله برنامه‌های پیش‌رو در سازمان بسیج رسانه است.

وی خاطرنشان کرد: بسیج رسانه همواره در کنار خبرنگارانی خواهد بود که با قلم خود، حقیقت را فریاد می‌زنند و در مسیر اعتلای ارزش‌های انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند.