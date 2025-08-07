واژگونی ال نود در محور سرخه‌-آرادان؛ ۵ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه واژگونی خودرو ال ۹۰ کیلومتر ۲۵ محور سرخه - آرادان به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله پایگاه امداد و نجات دهد نمک به مأموریت اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه پنج مصدوم برجای گذاشته است، افزود: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: از رانندگان تقاضا داریم تا با اندکی توجه به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جلوی این اتفاقات تلخ پیشگیری کنند.