به گزارش خبرنگار مهر، احسان مهاجری شامگاه پنج شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، شهرداری گلپایگان با برگزاری مراسمی، از تلاش‌های ارزنده خبرنگاران در عرصه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی تجلیل کرد و گفت: خبرنگاری تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی ارزشمند است که با عشق، تعهد و ازخودگذشتگی همراه است. خبرنگاران با تلاش‌های شبانه‌روزی و بهره‌گیری از دوربین و قلم، حقیقت را به گوش مردم می‌رسانند و به‌عنوان پل ارتباطی میان مسئولان و شهروندان ایفای نقش می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف و صادقانه افزود: خبرنگاران با وجود خطرات، همچنان ایستاده‌اند تا راوی حقیقت باشند. این جایگاه شایسته قدردانی است.

شهردار گلپایگان با اشاره به سوابق تملک در دوره‌های پیشین، افزود: در دوره فعلی بیش از ۵۰ میلیارد تومان صرف تملک اراضی و آزادسازی مسیرها شده است. این اقدامات در راستای توسعه معابر از جمله ادامه بلوار امام رضا، خیابان آیت‌الله خوانساری و خیابان ارتباطی حجت‌الاسلام تا شهید قرنی صورت گرفته است.

به گفته وی: بیش از ۱۰۰ برنامه در مناسبت‌های مختلف برگزار شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به جشنواره‌های فرهنگی، مسابقات ورزشی، حضور در نمایشگاه‌های گردشگری با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان می‌باشد.

وی ادامه داد، شناسنامه‌دار کردن درختان شهر برای پایش سلامت درختان و استفاده از کپسول‌های درمانی برای گونه‌های آسیب‌دیده نیز اجرا شده است.

مهاجری خاطر نشان کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرداری نوسازی شد و برای نخستین‌بار، خرید و تحویل لاستیک یارانه‌ای به این ناوگان انجام گرفت.

در حاشیه این مراسم، حسن علوی رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان گفت: برگزاری این جشن به مناسبت روز خبرنگار، تنها بخشی کوچک از وظیفه ما در قبال بزرگوارانی است که در عرصه خبر و رسانه صادقانه و خالصانه تلاش می‌کنند.

وی افزود: در طول چهار سالی که در شورای اسلامی شهر گلپایگان در خدمت مردم بودیم، خبرنگاران عزیز همواره همچون یک بازوی توانمند و یک همراه دلسوز در کنار مدیریت شهری بوده‌اند. با نقدهای سازنده و گزارش‌های دقیق خود، موضوعات و معضلات شهری را به ما منتقل کردند و ما نیز در حد توان، در مسیر رفع آن‌ها تلاش کردیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم این همکاری و هم‌افزایی صادقانه تا پایان دوره شورا نیز تداوم داشته باشد و بتوانیم با همراهی یکدیگر، گام‌های مؤثرتری در مسیر خدمت به مردم برداریم.