به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سیدین‌نیا عصر سه‌شنبه در آئین گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و استاندار اصفهان اظهار کرد: واژه خبرنگار معانی مختلفی را در بر می‌گیرد؛ از جمله نوشتن، بیان کردن و مهم‌تر از همه به تصویر کشیدن رویدادها و در این میان، به یاد استاد محمود فرشچیان افتادم که به راستی مصداق واقعی یک نگارگر بودند.

وی ادامه داد: ایشان با آثار هنری خود گذشته و تاریخ را به تصویر کشیدند و هر یک از تابلوهایشان روایتی از رویدادهای مهم تاریخی است. به‌ویژه در آثار مرتبط با عاشورا و شهادت که بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان خاطرنشان کرد: استاد فرشچیان در صد سال اخیر یا به عبارتی در دوران معاصر شخصیتی بی‌نظیر یا کم‌نظیر بودند. می‌توان ایشان را یک خبرنگار در معنای حقیقی کلمه دانست؛ کسی که با هنر خود خبر از عاشورا و معارف اهل بیت (ع) را به جهانیان رساند.

سیدین نیا افزود: این استاد گرانقدر دیروز در مراسمی باشکوه با حضور مردم شریف اصفهان و مهمانانی که از نقاط مختلف آمده بودند، تشییع شد. امیدواریم که ما نیز قدر بزرگان خود را بدانیم و به پاس زحمات و حقوقی که بر گردن ما دارند، یادشان را گرامی بداریم.