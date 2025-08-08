خنثی شدن توطئه صهیونیستی برای هدف قرار دادن زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، «نصیف جاسم خطابی» استاندار کربلا در یک کنفرانس خبری گفت: گروه اطلاعاتی شاهین‌ها در استان کربلا تحت نظارت مستقیم دادگاه تحقیقات کربلا، یک عملیات اطلاعاتی فوق العاده سری و دقیق انجام داد.

وی گفت: این عملیات منجر به دستگیری ۲۲ تروریست شد که قصد انجام عملیات جنایتکارانه از جمله انفجار مواد منفجره در مسیرهای زائران، هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و موکب‌های حسینی و تلاش برای مسموم کردن زائران در محل‌های تجمع، به ویژه در بخش جنوبی استان را داشتند.

خطابی افزود: از جمله عملیات‌های خنثی شده، تلاش برای هدف قرار دادن یک حسینیه واقع در جاده کربلا - نجف بود که این توطئه با همکاری مقامات قضائی و امنیتی خنثی شد.

استاندار کربلا اظهار داشت: تحقیقات و شواهد نشان داد که متهمان برای اجرای برنامه‌های تروریستی خود آماده شده بودند؛ آن‌ها در دادگاه به وابستگی خود به داعش اعتراف کردند.

خطابی با اشاره به اینکه برخی از متهمان با نهادهای خارجی ارتباط داشتند، افزود: از جمله یکی از آن‌ها ارتباط مستقیم با رژیم صهیونیستی و گروه‌های حامی تروریسم داشت.