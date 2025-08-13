موضع گیری وزیر حمل و نقل عراق درباره مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، رزاق محیبس السعداوی وزیر حمل و نقل عراق بیان کرد: بازدیدهای میدانی ما به همراه تیمهای پیشرفته وزارت حملونقل در داخل شهر کربلای معلی برای پیگیری اجرای طرح خدماتی وزارتخانه برای مراسم اربعین ادامه دارد.
وی افزود: محورهایی که وزارت حملونقل مسئولیت آنها را بر عهده داشت، محورهای بزرگی هستند که در رأس آنها محور کربلا-بغداد قرار دارد و وزارت حمل و نقل طرح خود را از روز اول ماه صفر با انتقال زائران از مرزها به کربلای معلی آغاز کرد.
وی با اشاره به پیوستن سایر بخشهای وزارتخانه بعد از شش روز متوالی به این طرح، تاکید کرد: شرکت «المسافرین و الوفود» با ۶۰۰ اتوبوس و شرکت راهآهن با ۱۲ قطار در این طرح شرکت داشته اند و همچنین، خطوط هوایی عراق و شرکتهای عمومی بنادر، حملونقل زمینی و حملونقل دریایی نیز به اجرای این طرح کمک کرده اند.
وزیر حمل و نقل عراق گفت: تمامی بخشهای وزارتخانه همچنین در عرضه کردن یخ، آب سرد و سایر خدمات به زائران امام حسین (ع) مشارکت داشته اند و حضور ما در کربلای معلی برای بازگرداندن زائران به ویژه که مراسم در دو روز آینده به اوج خود خواهد رسید، ادامه دارد.
وی تاکید کرد: وزارت حمل و نقل در آمادگی کامل به سر می برد و تا زمان بازگشت آخرین زائر، از کربلای معلی از این شهر خارج نخواهیم شد.
