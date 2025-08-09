تدابیر ویژه تسهیل حرکت زائران اربعین در استان بابل عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، عبدالامیر الشمری وزیر کشور و رئیس کمیته عالی مراسم های میلیونی عراق، در سفر به استان بابل بر ادامه تلاش برای تامین امنیت همه محورهای حرکت زائران اربعین تاکید کرد.

وزیر کشور عراق در ادامه سفر به استان‌های مختلف این کشور برای مطلع شدن از تدابیر اتخاذ شده به منظور تسهیل حرکت زائران اربعین و تامین امنیت آنان، امروز شنبه وارد استان بابل شد و مورد استقبال عدنان فیحان استاندار بابل قرار گرفت.

الشمری با مسئولان استان بابل درباره حرکت معکوس زائران در پایان مراسم اربعین و فراهم کردن امکانات مناسب برای حمل و نقل آنان گفتگو کرد.

وزیر کشور عراق گفت: استان بابل از مسیرهای اصلی حرکت زائران به سمت استان کربلا است و جمع زیادی از زائران به ویژه از استان‌های جنوبی عراق از این استان عبور می‌کنند. دستگاه‌های امنیتی کاملا برای تامین امنیت مراسم اربعین آماده هستند و تقویت نیروها در همه محورها ادامه دارد. آسایش زائران و ایجاد فضای مناسب برای آنان، در درجه نخست اهمیت قرار دارد.

استاندار بابل نیز از تلاش‌های وزیر کشور و تاکید او بر همکاری و هماهنگی و اقدام مشترک برای برگزاری موفقیت آمیز این مراسم عظیم، قدردانی کرد.