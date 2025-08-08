تاکید وزیر کشور عراق بر برگزاری موفق مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق در بازدید از مراکز ایست‌وبازرسی اطراف حرم امام حسین و حضرت ابوالفضل (علیهما السلام) بر تقویت تلاش‌های اطلاعاتی، هوشیاری کامل و اهتمام ویژه برای برگزاری موفقیت‎‌آمیز مراسم اربعین امام حسین (ع) تأکید کرد.

وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: عبدالامیر الشمری وزیر کشور و رئیس کمیته عالی امنیتی مراسم میلیونی از ایستگاه‌های بازرسی در نزدیکی حرم‌های مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل (علیهما السلام) بازدید میدانی به عمل آورد.

در این بازدید، رئیس کمیته خدمات‌رسانی، فرمانده عملیات کربلا و فرمانده پلیس استان نیز وی را همراهی کردند تا از روند حرکت زائران اربعین، نحوه بازرسی‌ها و تسهیل دسترسی عزاداران به حرم‌های مطهر مطلع شوند.

بر اساس این بیانیه، وزیر کشور عراق جلسه‌ای با مدیران بخش‌های مختلف دستگاه‌های امنیتی برگزار کرد.

او در این جلسه بر لزوم اجرای بازرسی‌های دقیق و حرفه‌ای، ارائه بهترین خدمات به زائران، و خدمت‌رسانی به آنان به‌عنوان افتخاری بزرگ و وظیفه‌ای مقدس تأکید کرد.

الشمری همچنین بر تأمین کامل نیازهای نیروهای امنیتی مسئول این مأموریت تأکید کرد و خواستار تقویت تلاش‌های اطلاعاتی، افزایش هوشیاری و تلاش برای موفقیت مراسم با توجه به افزایش جمعیت زائران و ورود به مرحله اوج حضور آنان شد.