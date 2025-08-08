  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۱

توقیف ۱۵ دستگاه خودرو و ۲۹ موتورسیکلت در بناب

بناب- فرمانده انتظامی بناب گفت: ۱۵ دستگاه انواع خودرو و ۲۹ موتورسیکلت با اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی و موتورسواران متخلف، توقیف و روانه پارکینگ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری افزود: رانندگان و راکبان این خودروها و موتورسیکلت‌ها با نصب تجهیزات و دستکاری غیرمتعارف به وسیله نقلیه خود، نسبت به آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان اقدام کرده یا مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شده بودند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی و دارای تخلفات حادثه‌ساز در بناب جزو مطالبه‌های مردمی است، اضافه کرد: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، انتظام‌بخشی و جلوگیری از بروز تخلفات و هنجارشکنی و همچنین جلوگیری از آلودگی صوتی با همکاری پلیس راهور و یگان‌های انتظامی اجرا می‌شود.

فرمانده انتظامی بناب این را هم بیان کرد که در اجرای این طرح علاوه بر توقیف ۴۴ دستگاه وسایط نقلیه، تعداد ۲۸۶ دستگاه وسایط نقلیه دیگر دارای تخلف نیز اعمال قانون شدند.

