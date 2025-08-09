پیامدهای رانندگی بدون گواهینامه چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغرشریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، در یک برنامه تلویزیونی در خصوص اینکه در چه شرایطی می‌توان بدون گواهینامه با وسیله‌ای رانندگی کرد، گفت: رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه اعم از خودرو یا موتورسیکلت، نیازمند داشتن گواهینامه معتبر است و رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب می‌شود؛ بر اساس تقسیم‌بندی جدید گواهینامه‌ها که از اواخر سال ۱۴۰۳ به آموزشگاه‌های رانندگی ابلاغ و در حال اجرا است، برای رانندگی با موتورسیکلت‌های ۲، ۳ یا ۴ چرخ نیز باید گواهینامه مجاز دریافت شود.

وی با اشاره به شرایط سنی افزود: برای موتورسیکلت‌های ۵۰ سی‌سی و حداکثر ۴ کیلووات، حداقل سن مجاز ۱۶ سال است و پس از مراجعه به آموزشگاه‌ها، گواهینامه «الف-م» صادر می‌شود که فقط برای رانندگی در محدوده درون‌شهری اعتبار دارد و شرکت در کلاس‌ها و آزمون‌ها الزامی است.

وی همچنین افزود: برای موتورسیکلت‌های ۱۲۵ سی‌سی (دو یا سه چرخ) با توان ۱۱ کیلووات و رانندگی درون‌شهری، داشتن حداقل سن ۱۶ سال و گواهینامه «الف ۱» الزامی است؛ و

برای موتورسیکلت‌های ۲۰۰ سی‌سی یا با توان ۳۵ کیلووات، سن مجاز ۱۸ سال تمام است که در خرید موتورسیکلت برای نوجوانان و جوانان نیز رعایت این سن قانونی الزامی است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور در ادامه گفت: یکی از رایج‌ترین گواهینامه‌ها برای خودرو، گواهینامه پایه ۳ است که متقاضیان آن باید ۱۸ سال تمام داشته و پس از گذراندن آزمون آئین‌نامه و مهارت عملی موفق به اخذ آن شوند؛ این گواهینامه برای حمل حداکثر ۹ سرنشین، بار تا وزن ۳.۵ تن معتبر است. در صورتی که وسیله نقلیه بیش از این ظرفیت داشته باشد، رانندگی با گواهینامه پایه ۳ تخلف محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: گواهینامه پایه ۲ برای خودروهایی با ظرفیت مسافری تا ۲۶ نفر یا باربری تا ۶ تن صادر می‌شود و متقاضیان باید ۲۳ سال سن و حداقل یک سال سابقه گواهینامه پایه ۳ داشته باشند و برای گواهینامه پایه ۱ که مختص رانندگی با وسایل نقلیه سنگین است، حداقل سن ۲۵ سال و گذشت یک سال از اخذ پایه ۲ الزامی است، دارندگان این گواهینامه مجاز به مسافربری بیش از ۲۶ نفر یا باربری بیش از ۶ تن هستند.

وی در خصوص رانندگی بدون گواهینامه هشدار داد و گفت: در صورت کشف این تخلف، وسیله نقلیه توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود و ترخیص آن تنها با حضور مالک و طی مراحل قضائی و اداری در ستاد ترخیص امکان‌پذیر است، همچنین در صورت بروز حادثه، نداشتن گواهینامه یا عدم تناسب آن با وسیله نقلیه از نظر کارشناسان، جرم محسوب می‌شود.

سرهنگ شریفی در پایان تأکید کرد: رعایت تناسب گواهینامه با نوع وسیله نقلیه و دریافت گواهینامه معتبر پیش از رانندگی، برای پیشگیری از حوادث و برخوردهای قانونی ضروری است.