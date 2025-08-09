توقیف بیش از ۲ هزار خودرو و دستگیری ۵ مجرم خطرناک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداله چولکی، سراکیپ پلیس آگاهی فراجا به تشریح عملکرد پلیس آگاهی در مأموریت اربعین حسینی از ۴ تا ۱۷ مردادماه سال جاری پرداخت و اظهار داشت: با آغاز موج تردد زائران در مرز ایلام هدف اصلی این پلیس برخورد قاطع با مجرمان و ارتقا امنیت عمومی به ویژه در ایام اربعین حسینی است.

وی افزود: در این بازه زمانی، تعداد ۲ هزارو ۲۴۸ دستگاه وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت در مسیرهای تردد زائران مورد بررسی و استعلام قرار گرفت که منجر به توقیف وسایل نقلیه دارای پلاک مخدوش، فاقد مدارک و مسروقه شد.

دستگیری مجرمان و کشف اموال مسروقه

سراکیپ پلیس آگاهی فراجا در مرز ایلام تصریح کرد: در راستای حمایت از خانواده‌ها، ۷ کودک خردسال بین ۴ تا ۱۱ سال که در خلال جمعیت گم شده بودند شناسایی و پس از تعیین هویت تحویل والدین شدند.

همکاری‌های بین المللی و بازگرداندن مجرمان فراری

سرهنگ چولکی خاطرنشان کرد: با همکاری کنسولگری جمهوری اسلامی ایران، ۲۴ متهم ایرانی تحت پیگرد بین المللی خارج از کشور به داخل بازگردانده شدند.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری ۵ مجرم خطرناک شهری در عملیات‌های جداگانه، گفت: در مرزهای استان ایلام ۱۵ نفر از اتباع غیرمجاز دستگیر و به مرزبانی تحویل داده شدند.

این مقام انتظامی بیان کرد: هویت ۷ زائر فوت شده در کشور عراق توسط تیم بررسی صحنه جرم، شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، پیکر آنها به خانواده‌هایشان تحویل داده شد.

سراکیپ پلیس آگاهی فراجا در مرز ایلام ادامه داد: طی ۲۴ ساعت نخست اجرای این مأموریت، ۱۲ نفر مظنون اولیه دستگیر و برای بررسی‌های قانونی تحویل مراجع ذی ربط شدند.

سرهنگ چولکی تاکید کرد: تأمین امنیت زائران و شهروندان، خط قرمز ما است و با قدرت و جدیت به اجرای اینگونه مأموریت‌ها ادامه خواهیم داد.