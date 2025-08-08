نظام سلامت کشور نیازمند تحول اساسی در حوزه پیشگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حسن نتاج، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه سیستم بهداشت و درمان کشور از ابتدا با تاکید بر حوزه «بهداشت» شکل گرفته است، افزود: اما واقعیت این است که در عمل، بیشترین تمرکز و هزینهها به حوزه درمان اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: این موضوع باعث شده تا بسیاری از مشکلات بهداشتی و بیماریها در مراحل پیشگیری شناسایی و کنترل نشوند و به مرحله درمان برسند که هم هزینههای سنگینتری بر جامعه تحمیل میکند و هم بار سیستم درمانی را افزایش میدهد.
حسن نتاج گفت: با توجه به این واقعیت، برای ارتقا وضعیت سلامت جامعه و کاهش هزینهها، لازم است کشور ما در حوزه بهداشت و درمان، به ویژه در زمینه پیشگیری، تحول اساسی ایجاد کند و پیشگیری به معنای جلوگیری از بروز بیماریها و حفظ سلامت مردم است که در شعار عامیانه به صورت «پیشگیری بهتر از درمان» مطرح میشود، اما در عمل جایگاه واقعی خود را نیافته است.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی این موضوع، نگرش و عملکرد نظام سلامت ماست که بیشتر بر درمان بیماریها تمرکز دارد تا پیشگیری از آنها؛ بسیاری از افراد تنها زمانی به موضوعات بهداشتی و مراقبتی اهمیت میدهند که خود یا یکی از اعضای خانوادهشان دچار بیماری شده باشند این در حالی است که در بسیاری از کشورها، سیستمهای بهداشتی با قدرت بر پیشگیری تمرکز دارند و با انجام اقدامات پیشگیرانه، از شیوع بیماریها جلوگیری میکنندغ در این مسیر، نقش پزشک خانواده بسیار کلیدی و حیاتی است؛ پزشک خانواده به معنای واقعی کلمه متولی پیشگیری است اما در کشور ما، این نقش هنوز به طور کامل و مؤثر اجرا نشده است و اگرچه برنامه پزشک خانواده و حمایتهای بیمهای برای آن در نظر گرفته شده، اما تا کنون نتوانسته است جایگاه اصلی خود را در نظام سلامت پیدا کند به دلیل کمبود انگیزه، حمایت ناکافی مالی و ضعف در فرهنگسازی است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: در بازدیدهای اخیر از خانههای بهداشت و درمانگاهها، شاهد تلاش و زحمات بیوقفه پزشکان خانواده بودم همچنین در دیداری که با رئیسجمهور در روزهای آغازین مسئولیت ایشان داشتم، بر ضرورت تجهیز سریع بیمارستانها تأکید شد، اما بیشتر از آن بر اهمیت فعال نگهداشتن و تقویت مراکز بهداشتی اولیه تأکید داشتند؛ پزشکان خانواده باید بتوانند بیماریهای مزمنی مانند دیابت و فشارخون را کنترل کنند، مراقبتهای ویژه زنان باردار و نوزادان را انجام دهند و به طور کلی، نقش مهمی در مراقبتهای پیشگیرانه داشته باشند. این امر علاوه بر حفظ سلامت جامعه، باعث کاهش مراجعه بیمورد به بیمارستانها و درمانگاهها میشود.
حسن نتاج یادآور شد: باور من این است که برای تحقق این اهداف، لازم است خدمات پزشکان خانواده و مراکز بهداشتی به شکل اصولی و نظاممند مورد حمایت قرار گیرد، باید سازوکاری فراهم کنیم که این خدمات دارای ارزش مالی و معنوی باشند، به طوری که پزشکان و کارکنان بهداشت انگیزه کافی برای انجام فعالیتهای پیشگیرانه داشته باشند؛ پرداخت مناسب به این بخش و تشویق آنان میتواند موجب بهبود کیفیت خدمات و افزایش اثربخشی پیشگیری در کشور شود البته مسائل و چالشهای متعددی در این حوزه وجود دارد که نیازمند بررسی و اقدام جامع است. از جمله آموزش و فرهنگسازی عمومی برای اهمیت پیشگیری، ارتقای زیرساختهای بهداشتی و مدیریتی، و هماهنگی میان بخشهای مختلف نظام سلامت.
وی افزود: در نهایت، اگر بخواهیم سلامت جامعه را به طور پایدار حفظ کنیم و هزینههای سنگین درمان را کاهش دهیم، باید نگاه خود را به پیشگیری تغییر دهیم و به طور جدی به تقویت پزشک خانواده و نظامهای بهداشتی اولیه بپردازیم. این گام مهم میتواند آیندهای بهتر برای سلامت مردم و نظام سلامت کشور رقم بزند.
