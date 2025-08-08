به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابنسینا در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت متخصصان حوزه سلامت زنان، کارگاه آموزشی «کولپوسکوپی» را ویژه متخصصان زنان و زایمان برگزار میکند.
این برنامه ۵ و ۶ شهریور ۱۴۰۴، در محل سالن کنفرانس مرکز درمان ناباروری ابن سینا، با دبیری علمی فریبا یارندی فلوشیپ آنکولوژی زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اجرا خواهد شد.
با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام ضایعات پیشسرطانی دهانه رحم و تأثیر آن در پیشگیری از سرطانهای مهاجم، کولپوسکوپی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی در کنار آزمایش پاپ اسمیر شناخته میشود.
هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش دقیق نحوه انجام کولپوسکوپی، تفسیر یافتههای بالینی و تصمیمگیری صحیح در مورد موارد نیازمند پیگیری یا نمونهبرداری است.
در سالهای اخیر با توسعه برنامههای غربالگری سرطان دهانه رحم در کشور، نیاز به پزشکان آموزشدیده در حوزه کولپوسکوپی بیش از گذشته احساس میشود.
بسیاری از متخصصان بالینی با چالشهایی نظیر تفسیر یافتههای کولپوسکوپی، انتخاب روشهای درمانی مناسب برای ضایعات مشکوک، و نیز مدیریت بیمارانی با تستهای غیرطبیعی مواجه هستند. این کارگاه تلاش دارد با ارائه مباحث کاربردی و بررسی نمونههای واقعی، این چالشها را برای شرکتکنندگان کاهش دهد.
مباحثی که در کارگاه آموزش داده خواهد شد
- مبانی نظری کولپوسکوپی و اصول بیولوژیکی تغییرات دهانه رحم
- روش صحیح انجام کولپوسکوپی و شناخت نواحی مشکوک
- تفسیر تصاویر کولپوسکوپی و دستهبندی ضایعات بر اساس معیارهای جهانی
- اندیکاسیونهای بیوپسی و مدیریت نتایج پاتولوژی
- بررسی موارد خاص مانند کولپوسکوپی در بارداری و در بیماران HPV مثبت
به شرکتکنندگان در این کارگاه آموزشی، گواهی معتبر اعطا میشود.
