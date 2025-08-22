به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابنسینا، در راستای ارتقا دانش تخصصی پزشکان حوزه زنان و زایمان، کنفرانس علمی یک روزه «کولپوسکوپی» را در روز ۵ شهریور ۱۴۰۴ به صورت حضوری برگزار میکند.
این برنامه آموزشی تخصصی، با تدریس فریبا یارندی، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ آنکولوژی زنان از دانشگاه علوم پزشکی تهران و اعطای امتیاز بازآموزی همراه است.
این کنفرانس با هدف توانمندسازی بیشتر متخصصان زنان در زمینه بررسی، تشخیص و برخورد علمی با ضایعات مشکوک دهانه رحم طراحی شده و برای ارتقا دقت بالینی در مواجهه با یافتههای پاتولوژیک، آموزشهای عملی کاربردی ارائه خواهد داد. شرکتکنندگان در پایان دوره گواهینامه معتبر پژوهشگاه ابنسینا را دریافت خواهند کرد.
کولپوسکوپی به عنوان ابزاری کلیدی در تشخیص زودهنگام ضایعات پیشسرطانی و سرطانی دهانه رحم، از اهمیت بالایی در مراقبتهای سلامت زنان برخوردار است. از این رو، برگزاری چنین دورههایی در مجموعههای تخصصی مانند پژوهشگاه ابنسینا، گامی مؤثر در راستای ارتقا سطح علمی و عملی جامعه پزشکی و حمایت از نظام سلامت کشور محسوب میشود.
پژوهشگاه ابنسینا در چارچوب مأموریت علمی خود و با تأکید بر آموزشهای مهارتمحور، همواره تلاش داشته است با بهرهگیری از اساتید برجسته و شیوههای آموزشی نوین، فضایی علمی و کاربردی برای بهروز نگهداشتن دانش متخصصان حوزه سلامت فراهم آورد.
علاقهمندان برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای درجشده در پوستر تماس گرفته یا از طریق آدرس وبسایت رسمی پژوهشگاه به نشانی [www.avicenna.ac.ir](http://www.avicenna.ac.ir) اقدام کنند.
نظر شما