به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقی رئیس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا وابسته به جهاددانشگاهی، روز دوشنبه بیستم مرداد ۱۴۰۴، در نشست خبری که در سالن اجتماعات مرکز درمان ناباروری ابن سینا برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط کشور، مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا تلاش کرده خدمات قابل قبولی را به مردم ارائه دهد.

وی افزود: مرکز ابن‌سینا سعی کرده نگاه جامع به درمان ناباروری داشته باشد و بعضاً خدماتی که ارائه می‌دهیم، منحصر به فرد باشد.

صادقی تاکید کرد: امروزه شاهد رشد و توسعه مراکز درمان ناباروری در سراسر کشور شاهد هستیم، اما هنوز بیش از ۷۰ درصد مراجعان مرکز ابن‌سینا از سایر استان‌ها است.

در ادامه، علی صادقی تبار مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، گفت: رسانه‌ها به معنای واقعی، همکاران جامعه پزشکی هستند. امروز، دوران طلایی باروری برای افراد زیادی با توجه به اطلاع‌رسانی خبرنگاران حاصل شده است.

وی افزود: مرکز ابن‌سینا در مرزهای دانش حرکت می‌کند، به طوری که دستاوردهای جدید در دنیا به سرعت در این مرکز ارائه می‌شود.

صادقی تبار تاکید کرد: درمان اندومتریوز یکی از افتخارات مرکز ابن‌سینا است که نشان می‌دهد به سراغ درمان بیماری‌هایی رفته‌ایم که باروری را دچار اختلال ساخته است.

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا گفت: هیچ ایرانی نیاز ندارد برای درمان ناباروری به خارج از کشور برود، برعکس از سایر کشورها برای درمان ناباروری به ایران می آیند.

وی افزود: درمان ناباروری نیاز به کار تیمی دارد و این موضوع در مرکز ابن‌سینا اتفاق افتاده است.

صادقی تبار اظهار داشت: موفقیت‌های مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، ناشی از روحیه جهادی همکاران متخصص ما بوده است.

وی افزود: پژوهشگاه ابن‌سینا با ۱۰ مرکز درمان ناباروری در سراسر کشور، مشغول خدمت به مردم است.

صادقی تبار با اشاره به موضوع افزایش سن ازدواج در کشور، گفت: ناباروری با پدیده دیر ازدواج کردن، تفاوت دارد، به طوری که آمار ناباروری در زوجین جوان، بین ۱۷ تا ۲۰ درصد اعلام شده است.