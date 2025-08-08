به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی صبح امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۷۳ نفر از کارشناسان و کارکنان حوزه بهداشت در مرز چذابه و مسیر طریق‌الحسین مستقر شده و غربالگری نشانگان بیماری‌های واگیردار برای هشت هزار و ۷۲۸ زائر اربعین انجام دادند. در این فرآیند، ۴۴ مورد مشکوک به بیماری‌های واگیردار شناسایی شد.

وی افزود: در این مدت، ۶ مورد مراقبت حشره‌شناسی، ۳۸۵ بازرسی بهداشتی از مواکب، ایستگاه‌های صلواتی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شد. همچنین، ۳۶ نمونه آب آشامیدنی و ۶ نمونه مواد غذایی برای آزمایش میکروبی جمع‌آوری و ۴۱۳ سنجش سیار مواد غذایی صورت گرفت.

شریفی با اشاره به معدوم‌سازی ۱۵ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف، بیان کرد: آموزش و اطلاع‌رسانی به ۷۹۹ نفر، توزیع ۲۰۰ رسانه آموزشی بین زائران و نمایش ۳۰ پیام بهداشتی روی تابلوهای دیجیتال از دیگر اقدامات انجام‌شده در این بازه زمانی است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان تأکید کرد: این اقدامات در راستای تأمین سلامت زائران اربعین حسینی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار با جدیت ادامه خواهد یافت.