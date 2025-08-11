به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی، شامگاه دوشنبه در نشست مجموعه راه آسمان با هدف آموزش و غربالگری و ارتقای سلامت دانشآموزان و فرهنگیان بیان کرد: سلامت دانشآموزان اولویت اصلی ماست و باید مدارس را به روی تمامی نهادهای مؤثر در حوزه سلامت باز کنیم.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماریها، افزود: پیشگیری مقدم بر درمان است و مرکز راه آسمان با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه فعالیت میکند. آموزش و پرورش آماده همکاری همهجانبه با این مجموعه است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین بر لزوم توجه به سلامت جسمی و روانی دانشآموزان تأکید کرد و گفت: مراقبان سلامت در مدارس باید تقویت شوند، چرا که سلامت دانشآموزان پایهای برای تعلیم و تربیت است.
شریفی از حضور پررنگ خیرین و پزشکان در این پروژه تقدیر کرد و اظهار داشت: ستارگان گمنامی در این راه روشنگر مسیر سلامت هستند و آموزش و پرورش از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
وی همچنین از برنامههای مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و هلال احمر خبر داد و گفت: با همکاری همه نهادها، گامهای مؤثری برای سلامت کودکان و نوجوانان برداشته خواهد شد.
احمد صدیقی، مدیرعامل بنیاد نیکوکاری راه آسمان، اظهار داشت: با توجه به پیوند عمیق جامعه سالم با نظام آموزشی پویا، معتقدیم با توانمندسازی دانشآموزان و افزایش آگاهی آنان، میتوانیم تأثیر مثبتی بر خانوادهها و جامعه بگذاریم. خوشبختانه در حال حاضر نیز شاهد حضور نوجوانان آگاه در مدارس هستیم و این برنامه به گسترش بیشتر این مهم کمک خواهد کرد.
