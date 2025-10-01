بهداشت مقدم بر درمان است و سلامت زیربنای توسعه جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه نشست مشترک استاندار کرمانشاه با اعضای کمیته هماهنگ‌کننده کشوری گلوبال فاند وزارت بهداشت برگزار شد. در این دیدار، موضوعات مربوط به پیشگیری و مقابله با بیماری‌های واگیردار از جمله HIV و نقش آموزش و مراقبت‌های بهداشتی در کاهش آسیب‌ها بررسی شد.

منوچهر حبیبی در این نشست با تأکید بر جایگاه سلامت در توسعه پایدار جامعه اظهار داشت: اساسی‌ترین نیاز هر جامعه سلامت است و بدون جامعه سالم، امید و پیشرفت امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل بهداشت مقدم بر درمان است و هرچه بیشتر به مراقبت‌های بهداشتی توجه کنیم، هزینه‌ها کاهش یافته و جامعه سالم‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در شاخص‌های بهداشتی طی سال‌های اخیر افزود: خوشبختانه بسیاری از شاخص‌های سلامت در کشور نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته و حتی از میانگین جهانی نیز فراتر رفته است. این دستاورد نشان می‌دهد وزارت بهداشت توجه ویژه‌ای به حوزه پیشگیری دارد.

استاندار کرمانشاه در ادامه آموزش را مهم‌ترین ابزار در مقابله با بیماری‌های واگیردار به‌ویژه HIV دانست و گفت: آموزش باید علمی، دقیق و تخصصی باشد تا به جای ایجاد استرس در جامعه، موجب افزایش آگاهی و پیشگیری شود. در این میان شناسایی بیماران نیز گام نخست در کنترل بیماری است که باید با نهایت دقت، ظرافت و رعایت محرمانگی انجام گیرد.

وی با اشاره به شرایط خاص استان تصریح کرد: کرمانشاه به دلیل موقعیت مرزی و گستردگی مناطق حاشیه‌نشین نیازمند توجه ویژه در حوزه بهداشت و بیماری‌های واگیردار است. از یک طرف رفت‌وآمدهای مرزی با کشورهایی که سطح مراقبت‌های بهداشتی مناسبی ندارند و از سوی دیگر معضلات ناشی از حاشیه‌نشینی، حساسیت ما را دوچندان می‌کند.

حبیبی با تأکید بر نقش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این عرصه گفت: دانشگاه باید محور اقدامات علمی و تخصصی در حوزه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیردار باشد. همچنین همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف به همکاری و پشتیبانی هستند تا بتوانیم شرایط مطلوبی برای سلامت مردم فراهم کنیم. زیبنده هیچ جامعه‌ای نیست که مردم آن از بیماری‌های واگیردار آسیب ببینند.

وی همچنین از تلاش‌های مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و همکاران حوزه سلامت قدردانی کرد و افزود: سلامت مردم اولویت اصلی ماست و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر همراه شوند.