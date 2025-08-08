خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ مرضیه عالی پور هفشجانی: در دنیایی که اطلاعات نقش حیاتی در شکل‌گیری افکار عمومی دارد، خبرنگاران به‌عنوان دیده‌بانان جامعه وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند. آنان با افشای حقایق و روایت واقعیت‌ها، نقش بی‌بدیلی در حفظ شفافیت و پاسخ‌گویی نهادها ایفا می‌کنند.

نبود قوانین حمایتی مؤثر، عدم دسترسی آزاد به اطلاعات، و فشارهای سیاسی از جمله موانعی هستند که خبرنگاران را در مسیر انجام وظایف‌شان با دشواری مواجه می‌سازند. از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی گریبان‌گیر خبرنگاران شده، حقوق پایین، نبود بیمه مناسب، و قراردادهای موقت باعث شده‌اند که بسیاری از خبرنگاران در شرایطی ناپایدار به فعالیت ادامه دهند.

با وجود همه این موانع، خبرنگاران همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ گویی صدای حقیقت خاموش‌نشدنی است.

نبود امنیت شغلی بزرگ‌ترین مشکل یک خبرنگار

مریم پور اعتمادی یکی از خبرنگاران سابق استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل من، نبود امنیت شغلی است. هر لحظه ممکن است به‌دلیل انتشار یک گزارش انتقادی، تحت فشار قرار بگیرم.

پور اعتمادی معتقد است: خبرنگاران در ایران با نوعی خودسانسوری ناخواسته مواجه‌اند، ما یاد گرفته‌ایم که قبل از نوشتن، به عواقب آن فکر کنیم. این یعنی آزادی بیان وجود ندارد.

وی همچنین به نبود حمایت‌های صنفی اشاره و اضافه می‌کند: هیچ نهاد مستقلی نیست که از حقوق خبرنگاران دفاع کند. اگر مشکلی پیش بیاید، تنها می‌مانیم.

پوراعتمادی بیان کرد: با تمام سختی‌ها، باور دارم که باید صدای بی صدایان باشیم. این رسالت ماست.

هر گزارشی می‌تواند تبعات قضائی داشته باشد

موسوی یکی دیگر از خبرنگاران حوزه سیاسی که در رسانه‌ای مستقل فعالیت می‌کند و به‌دلیل گزارش‌های انتقادی‌اش بارها با محدودیت مواجه شده است، گفت: در حوزه سیاسی، فشارها چند برابر است. هر گزارشی می‌تواند تبعات قضائی داشته باشد.

وی افزود: چند بار به‌خاطر گزارش درباره فساد اداری احضار شدم. حتی یک بار مجبور شدم تلفن و لپ‌تاپم را تحویل بدهم.

موسوی با اشاره به اینکه استقلال رسانه‌ها در خطر است، ادامه داد: وقتی رسانه‌ها وابسته به نهادهای قدرت باشند، خبرنگار نمی‌تواند آزادانه عمل کند.

وی همچنین به مشکل دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عملاً اجرا نمی‌شود. ما برای گرفتن یک آمار ساده باید ماه‌ها پیگیری کنیم.

ما باید صدای مردم باشیم، نه صدای قدرت

مرضیه نظری‌زاده خبرنگار چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، خبرنگاری را ابزاری برای شفاف‌سازی و پاسخ‌خواهی از مسئولان می‌داند. ما باید صدای مردم باشیم، نه صدای قدرت.

وی از تجربه‌هایش در پوشش جلسات مجلس، انتخابات و بحران‌های سیاسی می‌گوید، ادامه داد: در لحظه‌هایی که همه سکوت می‌کنند، خبرنگار باید سوال بپرسد.

نظری‌زاده به اهمیت تحلیل در خبرنگاری اشاره و اظهار کرد: خبر فقط انتقال داده نیست؛ باید زمینه، پیامد و تأثیر آن را هم بررسی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه خبرنگار باید مستقل باشد، تصریح کرد: حتی اگر هزینه‌اش سنگین باشد. «استقلال رسانه، یعنی استقلال جامعه.

مشکلات خبرنگاران تنها محدود به یک کشور یا منطقه خاص نیست؛ بلکه پدیده‌ای جهانی است که در جوامع مختلف با شدت‌های متفاوت بروز می‌کند.