دشمن در جبهه رسانه از هیچ جنایتی روی گردان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد مقدس در جوار نورانی حرم مطهر رضوی با اشاره به سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار، اظهار کرد: یک جبهه جنگ ما جبهه رسانه است و دشمن در این جبهه بسیار فعال است.

امام جمعه مشهد ادامه داد: دشمن در این جبهه با کمال بی رحمی و شقاوت از هیچ جنایتی روی گردان نیست، از دروغ گفتن، تهمت زدن و وارونه جلوه دادن واقعیات و اخبار تا هرگونه عمل و جنایت امروز دشمن علیه نظام و انقلاب ما انجام می‌دهد اما در جبهه مقابل، صف مقدم انقلاب، صف خبرنگاران است.

خبرنگاران خط مقدم جبهه دفاع از ایران

وی با اشاره به نقش کلیدی فضای اطلاع‌رسانی و خبر در مقابله با هجمه‌های دشمن، خاطرنشان کرد: عزیزان خبرنگار انقلابی و مسئول ما به‌عنوان خاکریز اولی که باید دشمن را شکست دهند و به عقب برانند، مشغول فداکاری هستند و این ایثارگری در خط انقلاب را در به‌شکل کاملی انجام می‌دهند.

علم الهدی افزود: چشم ما در این جبهه به نسل خبرنگار ایثارگر و فداکار خودمان روشن هست که بتوانند موقعیت مجاهداتی خود را در این عرصه به ثبت برسانند و آن شهامت، قدرت و هنرمندی خودشان را در عرصه توسعه اخبار بتوانند ثابت کنند.

امام جمعه مشهد با بیان این‌که دشمن بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه که دشمن شکست خورد و به اهدافش نرسید، جبهه رسانه‌ای شدیدتر و سخت‌تر از روز اول باز کرد تا همه وقایع جنگی که بر ما تحمیل شد را وارونه جلوه دهد؛ تلاش می‌کند آنچه از شهامت و استقامتی که ملت غیور ما در مقابل دشمن نشان دادند و هرچه از فشار و پریشانی که بر خودشان وارد شد را وارونه روایت کند.

وی بیان کرد: تلاش می‌کنند بلایی که خودشان از اختلاف، پراکندگی و فرار دچارش شدند را به ما نسبت دهند و عظمت و استقامتی که مردم ما در مقابل تجاوز دشمن از خود نشان دادند را به خودشان نسبت دهند؛ عزیزان مجاهد خبرنگار ما در سنگر خبرنگاری وظیفه مقابله با دشمن دارند و عظمت آنچه مردم ما در جریان جنگ دوازده روزه آفریدند و آنچه از شناخت‌های کامل برای مردم ما در این جنگ ۱۲ روزه حاصل شد را در دنیا توسعه و نشر دهند.

علم الهدی به تجربه‌های تاریخی دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره و تصریح کرد: در این جنگ تحمیلی، جامعه به پنج شناخت رسید که در واقع پنج حقیقت کشور و مردم ما را نمایان می‌کند؛ شناخت اول، شناخت نسبت به رهبر انقلاب است زیرا پیش‌تر هم مردم به مقام معظم رهبری علاقه داشتند و یک عاطفه خاصی که محصول رابطه خاص مردم با اهل بیت است، با ایشان شکل گرفته بود.

عمق وابستگی مردم به رهبر انقلاب

امام جمعه مشهد با بیان این‌که این رابطه عاطفی هم از نظر شخصیت سیاسی و هم از نظر شخصیت وابسته به امام زمان مورد توجه بود، اضافه کرد: این جنگ نشان داد با وجود همه علاقه‌مندی به رهبر انقلاب، وابستگی عمیق‌تری به مقام رهبری وجود دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی تجاوز رژیم صهیونیستی و گستردگی حمله این رژیم جنایتکار به کشور، خاطرنشان کرد: پس از حمله رژیم صهیونی به کشور، فضای تصمیم‌گیری کشور در شرایطی قرار گرفت که تصمیم‌گیری برای نحوه مواجهه با این تجاوز دشوار بود، فرماندهان خود را از دست دادیم، اما مقام معظم رهبری با تملک نفسانی عظیمی که بر خودشان داشتند، با آرامش کامل که گویی غافلگیری رخ نداده، با ابتکار عظیم خود به فاصله دو سه ساعت همه خلاءها را پر کردند.

علم الهدی بیان کرد: رهبر انقلاب آنقدر خداباور بود و به خدا اطمینان داشت که تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ کردند و امروز می‌بینیم همه تصمیم‌های ایشان درست و به جا بود.

امنیت بالاترین نعمت برای جامعه

امام جمعه مشهد شناخت دوم حاصل شده از دفاع مقدس ۱۲ روزه را ایمان به نعمت امنیت دانست و افزود: معمولاً مردم از کمبودها و کاستی‌هایی در زندگی خود رنج می‌برند، چه کاستی‌هایی که مربوط به مسئولین است و چه کمبودهایی که در زندگی خود احساس می‌کنند اما این جنگ به همه ثابت کرد در مقابل همه کاستی‌ها هیچ بلایی بدتر از ناامنی نیست و در مقابل همه داشتن‌ها، هیچ داشته‌ای بالاتر از امنیت نیست.

وی یادآور شد: سومین شناختی که پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور برای ما حاصل شد، شناخت عظمت مردم بود؛ مردم ما بسیار قوی و بزرگ بودند اما قدرت و شجاعت این مردم در یک عرصه میدانی بروز نکرده بود، مردم خودشان در این صحنه فهمیدند چقدر قوی و نیروند هستند و فهمیدند در عرصه جنگ، چه قدرتی دارند و با انسجامشان می‌توانند چه حماسه‌هایی بیافرینند.

دشمنی آمریکا با ریشه وجودی ایران

علم‌الهدی، چهارمین شناخت حاصل شده از دفاع مقدس ۱۲ روزه را شناخت میزان دشمنی آمریکا با ایران عنوان و تصریح کرد: آمریکا تنها با نظام ما دشمن نیست، آمریکا تنها با جریان دینِ ما دشمن نیست، آمریکا با «ایران» دشمن است زیرا ایران یک کشور بزرگ با ریشه‌ای تاریخی و این قدرت ملی است پس نباید در کنار اسرائیل وجود داشته باشد که قدرت اسرائیل را محدود کند، حرف آمریکا این است.

امام جمعه مشهد بیان کرد: آمریکا دنبال تجزیه ایران است، اگر آمریکا روزی موفق شود نظام ایران براندازی کند، به تجزیه کشور دست می‌زند همانطور که در جریان جنگ ۱۲ روزه دیدیدم که این جنگ آمریکا بود نه جنگ اسرائیل؛ امروز که گزارش‌های جنگ منتشر شده، مشخص شده برخی بمب‌باران‌ها به وسیله خلبانان آمریکایی و هواپیماهای آمریکایی صورت گرفته است.

هدف نهایی آمریکا، تجزیه ایران است

وی به تدارک گسترده دشمن برای ورود زمینی گروهک‌های تروریستی از مرزهای غربی و شرقی کشور و آمادگی شاخه‌های سلطنت طلب در داخل کشور اشاره و تصریح کرد: آمریکا دشمن اسلام است چون اسلام، ایران را تبدیل به قبه‌الاسلام جهان اسلام کرده و مسلمانان جهان متوجه ایران شدند ولی هدف اصل آنان، کشور ایران است که کشوری با این عظمت مقابل اسرائیل قرار نگیرد، این در این جنگ ثابت شد که دشمنی آمریکا با ایران قطعی است.

وی اضافه کرد: پنجم آگاهی ناشی از جنگ ۱۲ روزه این بود که مشخص شد گرایش به غرب و مذاکره، مشکل ما را با دشمنانمان حل نمی‌کند؛ یک عده غرب‌گرا می‌گفتند بیایید با آمریکا بسازید، چرا با آمریکا در افتادید؟ امروز باید گفت مگر ما مذاکره نمی‌کردیم؟ این‌ها زمانی که ما پای میز مذاکره بودیم به ما حمله کردند.

دست دادن و لبخند زدن به دشمن مشکلاتمان را حل نمی‌کند

علم‌الهدی بیان کرد: ما ۲۵ سال در دوره پهلوی این مملکت با آمریکا زندگی کردیم، همه چیز این مملکت آمریکایی بود، ۴۰ هزار مستشار آمریکایی بر این مملکت مسلط بودند و همه امکانات در خدمت آنان بود، این تجربه کافی نیست؟ دیدید با ما چه کردند، پس دست دادن و لبخند زدن به آمریکا نتیجه ندارد.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: آمریکا دشمن است و جز به نابودی ایران راضی نیست، می‌خواهد این کشور را تجزیه کند؛ این‌هایی که فکر می‌کنند با مذاکره و لبخند زدن مشکلات حل می‌شود، باید بدانند حل شدن مشکل ما با آمریکا این است که دروازه کشور را برایشان باز کنیم که بیایند هرچه می‌خواهند ببرند و بزنند و تجزیه کنند، این زمان است که مشکلشان با ما حل می‌شود!

مذاکره با دشمن، میدان دادن برای دشمنیِ بیشتر

وی گفت: ما تا هر جا پیش رفتیم و دشمن را عقب راندیم، پیروز شدیم اما هرچه عقب برویم، دشمن برای براندازی ما جلو می‌آید؛ مسئله مذاکره و لبخند زدن به غرب یعنی میدان دادن به غرب و میدان را برای دشمنیِ دشمن باز کردن.