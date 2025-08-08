نقد مدیران توسط خبرنگاران وظیفه حرفه ای آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل آباد با اشاره به روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاری شغلی مقدس و حساس است لذا ضمن اینکه خبرنگار باید خبر دقیق و به‌موقع ارائه کند باید پلی بین مردم و مسئولان هم باشد.

امام جمعه خلیل آباد با بیان اینکه نقد کردن کار حرفه ای خبرنگاران است افزود: متأسفانه بعضاً مدیرانی هستند که از انتقاد خبرنگاران دلخور می‌شوند، که کار درستی نیست زیرا نقد کردن وظیفه و کار حرفه ای خبرنگاران است.

وی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت زیارت روز اربعین، گفت: زیارت روز اربعین از جایگاه والایی برخوردار است و جهاد تبیین باید همواره از مسیر اقامه نماز استمرار یابد.

دستجردی با بیان اینکه امروز «پرچم دین» در دست ایران اسلامی است، افزود: استکبار جهانی به همین دلیل با کشورمان دشمنی می‌کند و از گسترش قدرت دین و دانش اسلامی نگران است زیرا اقتدار ملی ما بر دو مسیر دینداری و دانش استوار است.

امام جمعه خلیل‌آباد با اشاره به دفاع ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب، دانایی ملی و ذخیره الهی ملت ایران هستند و هیچ جناحی نمی‌تواند ایشان را به خود منتسب کند.

وی همبستگی اجتماعی مردم و لزوم درون‌سازی قدرت از مهم‌ترین درس‌های این دفاع نام برد و افزود: فعالیت‌های دیپلماتیک ارزشمند هستند اما نباید ما را از تقویت توان دفاعی و هوشیاری در برابر دشمن باز دارد.

دستجردی در ادامه با تأکید بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی کشور گفت: یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه صنایع کوچک و استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر است و ایجاد پنل‌های خورشیدی علاوه بر سود ملی، می‌تواند منبع درآمدی پایدار برای مردم باشد.

امام جمعه خلیل آباد در این راستا ایجاد مجتمع پنل خورشیدی برای ۱۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد را کاری بزرگ در استان نام برد و با تقدیر از اقدام نهاد کمیته امداد در شهرستان خلیل آباد اظهار کرد: روند رو به توسعه پنل‌های خورشیدی تا ۵ مگاوات برای مددجوبان در دست پیگیری است.