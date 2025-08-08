  1. استانها
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

عرضه بیش از ۳۰۰ تن کالای اساسی به موکب‌های اربعین هرمزگان

بندرعباس - رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از عرضه ۳۰۳ تن کالای اساسی شامل روغن، برنج، آرد، مرغ و گوشت به موکب‌های اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، با اعلام این خبر گفت: در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با تمام توان در کنار موکب‌داران و زائران خواهد بود.

وی افزود: در همین راستا، ۳۰۳ تن کالای اساسی شامل روغن، برنج، آرد، مرغ و گوشت جهت تأمین نیازهای موکب‌های هرمزگانی در ایام اربعین تأمین و توزیع می‌شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز در این خصوص اظهار داشت: به منظور حمایت از موکب‌داران و تسهیل در تأمین مایحتاج زائران اربعین حسینی، سهمیه ویژه‌ای از اقلام تنظیم بازاری به این عزیزان اختصاص یافته است؛ سهمیه اختصاص یافته شامل ۳۱ تن گوشت قرمز، ۳۷ تن گوشت مرغ منجمد، ۹۰ تن برنج، ۳۰ تن شکر و ۱۱۵ تن آرد است. این اقلام با ارائه معرفی‌نامه از سوی ستاد عتبات عالیات استان هرمزگان، در اختیار موکب‌داران قرار می‌گیرد.

جامعی در خصوص نحوه دسترسی موکب‌داران به این اقلام، اظهار داشت: به منظور تسهیل در ارائه خدمات، کلیه اقلام به مباشرین خرید ستاد عتبات تحویل داده شده است. موکب‌داران می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از ستاد عتبات به مباشرین معرفی شده، نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.

وی افزود: در این راستا، شکر، برنج و آرد از طریق اداره کل غله و گوشت قرمز و گوشت مرغ از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان تأمین و توزیع می‌شود.

