به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی روز جمعه در جمع خبرنگاران در آغاز صحبت‌های خود با تشکر و احترام به هواداران و جامعه فوتبال خرم‌آباد، اظهار داشت: از روزی که پس از گفتگوهای مفصل با مالک محترم باشگاه و اعضای مجموعه، مسئولیت هدایت تیم خیبر خرم‌آباد را بر عهده گرفتم، هدفم ساختن تیمی جوان و جوندار بوده است.

او افزود: تلاش داریم تا علاوه بر بازیکنان باتجربه‌ای که از فصل قبل در تیم حضور دارند، از جوانان مستعد بهره ببریم.

تشکیل تیمی متوازن؛ ترکیبی از تجربه و جوانی

رحمتی ادامه داد: مدیریت باشگاه و خودم به انتخاب نفرات بسیار وسواس داشتیم و جلسات زیادی را برای انتخاب بهترین بازیکنان برگزار کردیم. امروز شاهد حضور بازیکنانی هستیم که نه تنها انگیزه بالایی دارند بلکه قابلیت تبدیل شدن به ستاره‌های آینده تیم را دارا هستند.

او تأکید کرد که هدف اصلی، داشتن تیمی است که سال‌ها پایدار بماند و خیبر خرم‌آباد را به یک تیم صاحب سبک و قدرتمند تبدیل کند.

چشم‌انداز روشن برای آینده خیبر خرم‌آباد

سرمربی خیبر با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای آینده تیم در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: می‌خواهیم تیمی بسازیم که در سالیان آینده خیالش برای تأمین بازیکن راحت باشد و همواره در رقابت‌های لیگ رقیبی سرسخت برای دیگر تیم‌ها باشد.

رحمتی ابراز امیدواری کرد که با حمایت هواداران و مدیریت باشگاه، تیم خیبر بتواند به جایگاه شایسته‌اش در فوتبال ایران دست یابد.

بودجه کافی و حمایت بی‌دریغ مدیریت باشگاه

سید مهدی رحمتی در پاسخ به پرسشی درباره میزان رضایتش از بودجه فصل نقل و انتقالات، اظهار داشت: هدف باشگاه خیبر کاملاً مشخص است و خوشبختانه بودجه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته، کافی بوده است.

او افزود: می‌خواهم همینجا از آقای عبدی، مالک باشگاه، تشکر ویژه داشته باشم که واقعاً هیچ کمکی را از ما دریغ نکردند و برای تأمین نیازهای تیم، چه در حوزه جذب بازیکن و چه امکانات، نهایت تلاششان را به کار گرفتند.

تأمین نیازها بر اساس جایگاه و اهداف باشگاه

رحمتی ادامه داد: بر اساس جایگاهی که باشگاه در نظر دارد و هدف‌گذاری‌های تعیین شده، تمام امکانات و منابع لازم فراهم شده و خدا را شکر شرایط مطلوب بوده است.

رقابت سخت با تیم‌های صنعتی و مدعیان قهرمانی

سرمربی خیبر همچنین درباره رقابت در لیگ اظهار داشت: طبیعی است که رقابت با تیم‌های صنعتی و تیم‌هایی که هدف قهرمانی دارند، بسیار سخت و چالش‌برانگیز است، اما با توجه به برنامه‌ریزی دقیق، بازیکنان جوان و باانگیزه، و پشتیبانی مدیریت، امیدواریم بتوانیم جایگاه خوبی کسب کنیم و رقیبی جدی برای دیگر تیم‌ها باشیم.

جستجو برای جذب بازیکنان با تجربه و مؤثر

سید مهدی رحمتی همچنین در ادامه سخنان خود گفت: ما در حال حاضر در یک یا دو پست دنبال بازیکن هستیم و سعی می‌کنیم نفراتی را به تیم اضافه کنیم که بتوانند واقعاً به ما کمک کنند.

او ادامه داد: هدف ما جذب بازیکنان با تجربه است، نه بازیکنان خارجی. می‌خواهیم بازیکنی را به جمع خود اضافه کنیم که بتواند به تیم کمک کند و کیفیت ترکیب را ارتقا دهد.

درخواست حمایت و انرژی مثبت از هواداران

رحمتی با تأکید بر اهمیت هواداران افزود: از هواداران عزیزمان تقاضا دارم که انرژی خوب، شور و نشاط و هیجان خود را همچنان بدرقه راه تیم ما کنند و این انرژی را به مجموعه تیم تزریق نمایند.

او گفت: مجموعه تیم خیبر یک خانواده بسیار خوب و متحد است که همه ما کنار هم تلاش و زحمت می‌کشیم. هرچند شاید سر و صدای زیادی نداشته باشیم، اما تمام این مدت با تمام توان کار کرده‌ایم و از تلاش‌هایمان کوتاه نیامده‌ایم.

مصدومیت‌ها؛ چالشی در مسیر آماده‌سازی تیم

رحمتی در ادامه سخنان خود پیرامون وضعیت تیم اظهار داشت: متأسفانه در پیش‌فصل چند بازیکن ما دچار مصدومیت شدند و این موضوع باعث شد که تا امروز نتوانم با ترکیب و ارنج دلخواه خودم تیم را به میدان بفرستم.

وی افزود: مصدومیت‌ها بخشی از فوتبال است، اما مطمئن هستم که تیم ما به زودی شرایط آرمانی خود را پیدا خواهد کرد.

امید به بازگشت سریع تیم به اوج

رحمتی با بیان اینکه تیم خیبر در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد، خاطرنشان کرد: اعتماد داشته باشید که وقتی همه بازیکنان به آمادگی کامل برسند، تیمی را خواهید دید که دقیقاً مطابق انتظارات و برنامه‌های ماست.

او در پایان صحبت‌های خود از حمایت هواداران تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که تیم خیبر در آینده‌ای نزدیک بتواند نتایج درخشانی کسب کند.