به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز خبرنگار، مرتضی صالحیفر، خبرنگار و عکاس شناختهشده اهل شهرکرد که علاوه بر فعالیت در خبرگزاری، مدیرمسئول ماهنامه شهر مهربانی بوده و در فضای مجازی نیز چندین صفحه فعال دارد، در گفتوگویی مفصل با اشاره به تجربیات چندین سالهاش در این حوزه، از زیباییها و چالشهای این حرفه گفت.
صالحیفر که سابقه حضور و پوشش خبری در رویدادهای مهمی همچون سیل بارده، نشستهای خبری مسئولان، سفر مقامات کشوری و استانی، گزارشهای مستند و ورزشی، برف سنگین کوهرنگ و بسیاری از رخدادهای مهم چهارمحال و بختیاری را دارد، با بیان اینکه خبرنگاری بیش از آنکه یک شغل باشد، یک رسالت و عشق است، گفت: خبرنگاری را نمیتوان صرفاً یک شغل دانست. این حرفه با همه سختیها و خطراتش، چیزی است که باید از دل و جان دوستش داشت. خبرنگار همیشه در خط مقدم اطلاعرسانی است؛ چه وسط میدان فوتبال باشد، چه در سرمای شدید کوهرنگ یا در دل بحران سیل و حادثه.
این عکاس ادامه داد: شرایط کاری ما معمولاً با استانداردهای شغلی متعارف فاصله دارد. ساعت کاری مشخصی وجود ندارد، باید همیشه آماده باشیم؛ حتی اگر نیمهشب خبر برسد که حادثهای رخ داده، باید بدون معطلی راهی شویم. گاهی چندین ساعت در شرایط سخت جوی منتظر یک لحظه خاص برای ثبت تصویر میمانیم. با وجود همه این تلاشها، بسیاری از خبرنگاران از کمترین حمایتها بیبهرهاند؛ بیمه، امنیت شغلی و دستمزد منصفانه هنوز برای خیلی از همکاران من یک آرزوست.
وی با تأکید بر اهمیت حضور خبرنگاران در بسترهای نوین اطلاعرسانی افزود: ضرورت دارد خود خبرنگاران در فضاهای مجازی که دامنه گستردهای دارد فعالیت کنند و مطالب خود را در اختیار مخاطبان قرار دهند. امروز مردم میتوانند خودشان مطالبهگر باشند و از گوشی موبایل خود به عنوان یک رسانه استفاده کنند.
صالحیفر با اشاره به فشارهای روانی و مسئولیت سنگین خبرنگاری گفت: وقتی پای یک حادثه هستیم، گاهی با صحنههایی روبهرو میشویم که از نظر ذهنی سنگین و آزاردهنده است؛ مثل زمانی که در سیل بارده، مردم خانه و زندگیشان را از دست داده بودند. وظیفه ما روایت این لحظات است، اما تأثیر روانی آن تا مدتها با ما میماند.
با این حال از زیباییهای این حرفه نیز با شوق یاد و اضافه کرد: خبرنگاری به من فرصت داده با مردم در لحظات مهم زندگیشان همراه شوم؛ شادی قهرمانی یک تیم، ثبت اولین بارش سنگین برف سال، یا روایت دردهای یک منطقه محروم. هر عکسی که میگیرم، بخشی از تاریخ این سرزمین است. این حس که تصویر یا خبر من بتواند تغییری ایجاد کند یا برای همیشه در حافظه جمعی بماند، بزرگترین انگیزه من است.
وی همچنین خطاب به مسئولان گفت: مسئولین باید با خبرنگاران رابطه نزدیکی داشته باشند، چرا که خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند و خبرنگاران امین نظاماند.
صالحیفر با ادای احترام به شهدای رسانه و همه خبرنگارانی که جان خود را در راه انجام وظیفه از دست دادهاند، گفت: روز خبرنگار برای من فقط یک روز تقویم نیست؛ این روز یادآور شجاعت همکارانی است که در میدان خبر، چه در جنگ دوازدهروزه و چه در حوادث و مأموریتهای سخت، جانشان را فدای حقیقت کردند. یاد همه این عزیزان گرامی و راهشان پررهرو باد.
وی با تبریک این روز به همه فعالان حوزه رسانه، گفت: امیدوارم روزی برسد که خبرنگاری علاوه بر عشق، با امنیت شغلی، امکانات بهتر و جایگاه واقعی در جامعه همراه شود. خبرنگاران چشم و گوش جامعهاند و بدون آنها بخش مهمی از حقیقت پنهان میماند.
صالحیفر هشدار داد: اگر به این قشر رسیدگی نشود، چه همکاران عکاس خبری و چه خبرنگاران، خطر نابودی این شغل جدی است. خبرنگاری نیازمند عشق است، اما عشق به تنهایی کافی نیست؛ حمایت، امنیت شغلی و توجه مسئولان شرط بقا و پویایی این حرفه است. اگر خبرنگار نباشد، بخشی از حقیقت برای همیشه در تاریکی میماند.
نظر شما