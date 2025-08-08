دیپلماسی فعال و اتحاد ملی؛ کلید پیشرفت ایران در سایه مقاومت و وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبههای نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع ضمن اشاره به دیپلماسی فعال و تجارت اقتصادی کشورمان در منطقه و دنیا بیان کرد: اخیراً رئیس جمهور به پاکستان سفری داشتند که در هشت سال اخیر چنین سفری در این سطح، بی سابقه بود.
وی با بیان اینکه این سفر نشان از اراده سیاسی و اقتصادی دولتهای ایران و پاکستان برای بازسازی روابط بین دو کشور دارد، افزود: در این دیدار ۱۲ سند همکاری در سطح ریاست جمهوری امضا شده که از جمله آنها میتوان به تجارت، گمرک، گردشگری و فناوری و … اشاره کرد.
امام جمعه میامی با بیان اینکه یکی از طرحهای مهمی که در این سفر نیز به آن اشاره شد، فنس کشی مرزهای بین دو کشور است، تاکید کرد: این کار بسیار بزرگی است و از رفت و آمدهای خلاف قوانین کشور، قاچاق، ورود غیرمجاز و … جلوگیری میکند.
عزیزی با اشاره به افزایش حج تجارت بین کشورهای ایران و پاکستان از سه به ۱۰ میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: این سفرها نشان از دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران بر خلاف ادعای دشمنان دارد.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، افزود: این جنگ درسهای بزرگی به ما داد که اولین آن قدردانستن وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی است که شاهد بودیم ترکیب مدیریت هوشمند معظم له در کنار فناوریهای دفاعی و مقاومت ملت ایران توانست دشمن را تسلیم کند.
امام جمعه میامی با بیان اینکه قدرت اتحاد ملت دیگر موضوعی بود که از ویژگیهای بزرگ دوران جنگ ۱۲ روزه محسوب میشود، گفت: این جنگ ۱۲ روزه همچنین نشان داد آنچه میتواند امنیت را ایجاد کند، قدرت دفاعی بومی است که بسیجیان و نیروهای مسلح آن را به منصه بروز و ظهور رساندند همچنین همبستگی اجتماعی و وحدت و همچنین در سایه آن بازدارندگی دیگر درسی بود که جنگ ۱۲ روزه در درون خود داشت.
عزیزی با بیان اینکه وحدت باعث شد تا سیلی محکمی به صورت آمریکاییها و اسرائیلیها وارد شود، گفت: اگر میخواهیم شهرمان به اوج برسد نخستین ضرورت آن وحدت بین مردم و مسئولان است.
