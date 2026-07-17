دشمن ناکام در برهم زدن معادلات منطقه؛مدیریت تنگه هرمز در دست ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عزیزی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی در محل مسجد جامع به تحولات اخیر کشور و منطقه اشاره داشت و ادامه داد: دشمن به دنبال برهم زدن معادلات منطقه‌ای است اما به لطف اقتدار نیروهای مسلح از رسیدن به این هدف ناکام مانده است.

وی ضمن بیان اینکه دشمن در سر اندیشه ایجاد اختلال در مسیرهای راهبردی کشور را می پروراند، یادآور شد: ایران با هوشیاری اجازه چنین تعدی را به آنان نخواهد داد.

امام جمعه میامی با تاکید به اینکه مدیریت تنگه هرمز همچنان با قوت در دست ایران است، توضیح داد: دشمن می کوشد تا از طریق ایجاد فشار بر مناطق راهبردی جنوب ایران به اهداف خود دست یابد اما نیروی دریایی ایران یا قدرت جلوی آن ها ایستاده است.

عزیزی ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان را دیگر راهبرد دشمن عنوان کرد و ادامه داد: تنها راه عبور از این جنگ روی آوردن به انسجام و وحدت ملی است.

وی مطالبه گری را از تاکیدات رهبر معظم انقلاب برشمرد و اضافه کرد: یکی از این مطالبات خونخواهی شهدا است که انتظار می رود علما و نخبگان به آن ورود کرده و موضع صریح خود نسبت به آن اعلام کنند.