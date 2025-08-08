امام جمعه موقت قشم: خبرنگاری روایت حقیقت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، امام جمعه موقت قشم، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر اهمیت تقوای الهی، مسئولیت‌پذیری، رسالت خبرنگاری در جهاد تبیین و ضرورت حل مشکلات مردم جزیره، نکات مهمی را مطرح کرد.

تقوا یعنی شفاف‌بودن با خدا، مردم و وجدان

امام جمعه موقت قشم خطبه اول را با توصیه همگان به تقوای الهی آغاز کرد و در تعریف ساده و کاربردی تقوا گفت: گر به ما بگویند فیلم تمام اعمال‌مان را پخش می‌کنند و نگران نشویم، این یعنی تقوا.

وی با ذکر حدیثی از گفت‌وگوی پیامبر اسلام (ص) با جبرئیل امین، به سه توصیه مهم اشاره کرد و گفت: طبق این روایت هرطور خواستی زندگی کن، اما بدان که خواهی مرد؛ به هر چیزی دل ببند، اما یقین داشته باش از آن جدا خواهی شد و هر عملی انجام می‌دهی، آماده باش که درباره‌اش از تو سوال شود.

کاظمی افزود: مسئولیت تنها مربوط به جایگاه‌های حکومتی نیست؛ هر کس در جایگاه خود، نسبت به خانواده، محل کار، جامعه و اعمال خود مسئول است.

خبرنگاری روایتگری حقیقت است، نه بازتاب امیال قدرتمندان

امام جمعه موقت قشم در خطبه دوم نماز جمعه با گرامی‌داشت روز خبرنگار، روز شهدای مدافع حرم و اربعین حسینی، خبرنگاری را از ارکان اصلی جهاد تبیین دانست و گفت: خبرنگاری یعنی روایت حقیقت؛ همان‌گونه که حضرت زینب (س) در کاخ یزید روایت عاشورا را به دنیا معرفی کرد.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار شهید محسن حججی در معرفی شهدای مدافع حرم، افزود: تا قبل از روایت محسن حججی، بسیاری حتی اسم شهدای مدافع حرم را نمی‌دانستند.

کاظمی نقش رسانه و خبرنگار را در جنگ‌های نوین، به‌ویژه «جنگ روایت‌ها» حیاتی دانست و تأکید کرد: گر ما روایت نکنیم، دشمن روایت می‌کند و حقیقت را وارونه جلوه می‌دهد.

انتقاد از کم‌کاری در خدمات‌رسانی به مردم جزیره قشم

امام جمعه موقت قشم در بخش پایانی خطبه دوم، با اشاره به مشکلات اساسی برخی روستاهای غرب جزیره، از جمله نبود آب آشامیدنی تا ۶۰ روز، نسبت به وضعیت رفاهی مردم انتقاد کرد و گفت: مردم ولی‌نعمت ما هستند، شرمنده‌ایم اگر نتوانیم حداقل آب را با تانکر برایشان تأمین کنیم.

درخواست برای ایجاد بازار روز و ساماندهی دستفروشان

وی از تلاش‌های شهرداری در ساماندهی دستفروشان قدردانی کرد و افزود: مردم تقاضا دارند یک مکان مشخص برای فروش داشته باشند؛ ایجاد بازار روز می‌تواند مشکلات این قشر را تا حد زیادی حل کند.

پیشنهاد راه‌اندازی تجربه‌نگاری مسئولین برای انتقال دقیق اطلاعات و راهکارها

امام جمعه موقت قشم پیشنهاد داد مسئولان شهرستان، در قالب دفترچه‌ای، تجربیات و مشکلات محلی را ثبت کنند تا مسئولان بعدی با آگاهی کامل وارد عمل شوند.