روز خبرنگار امسال رنگ حماسه و شهادت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضوی، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلامشهر، به مناسبت روز خبرنگار، هر ایرانی را به عنوان یک افسر جنگ نرم در برابر ارتش رسانه‌ای دشمن معرفی کرد.

این فعال رسانه‌ای با گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهیدان عرصه رسانه، نقش آگاهی‌بخشی و روشنگری خبرنگاران را سنگری مهم در دفاع از حقیقت دانست و تأکید کرد: امروز هر گوشی و هر قلم، یک سنگر در مقابل جنگ رسانه‌ای دشمن است.

وی با اشاره به اهمیت روز خبرنگار گفت: هفدهم مردادماه روز تجلیل از مجاهدان عرصه آگاهی است که امسال رنگ و بویی دیگر یافته است؛ رنگ خون، حماسه، غیرت و شهادت. خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای شهیدی که در دفاع مقدس ترکیبی ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا جان خود را فدای روایت حقیقت کردند.

رضوی جنگ روایت‌ها را یکی از محورهای اصلی نبرد هشت ساله دفاع مقدس خواند و افزود: امپراتوری رسانه‌ای استکبار تلاش داشت با وارونه‌نمایی حق و باطل را جابه‌جا کند، اما شهید آوینی‌ها اجازه ندادند حقیقت زیر چکمه‌های دروغ له شود.

مسئول کانون بسیج رسانه شهید محسن خزایی سپس به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران اشاره کرد و گفت: جنگی پیچیده‌تر آغاز شده است که میدان آن ذهن و قلب مردم است. دشمن با پمپاژ هزاران شایعه و اخبار جعلی تلاش دارد پیروزی‌های بزرگ ما را کوچک جلوه دهد و بذر ناامیدی در دل مردم بکارد، اما ملت ایران را نشناخته‌اند.

وی ادامه داد: در اسلامشهر جوانان، دانشجویان، بسیجیان، کسبه و کارگران با گوشی‌های هوشمند به خط مقدم این نبرد پیوسته‌اند و هر یک تبدیل به یک رسانه شده‌اند که با تولید محتوا و روشنگری، در مقابل دشمن ایستاده‌اند.

رضوی همچنین به شهادت دوازده فعال رسانه‌ای در جریان حملات نظامی اشاره و یاد آنها را گرامی داشت و افزود: این شهدا در خط مقدم جنگ روایت‌ها قرار داشتند و اجازه ندادند دشمن از راه هجمه‌های رسانه‌ای به ملت ایران آسیب بزند.

مسئول بسیج رسانه اسلامشهر در پایان تأکید کرد: دفاع مقدس ادامه دارد و امروز سنگر ما رسانه‌ها و گوشی‌های هوشمندمان است، هر ایرانی یک افسر جنگ نرم است که باید با آگاهی و هوشیاری، حقیقت را فریاد بزند و در برابر هر دروغ روشنگری کند.

وی همچنین از خداوند خواست تا برای رهبر انقلاب طول عمر با عزت، برای رزمندگان در همه جبهه‌ها نصرت نهایی و برای ارواح شهدا، به‌ویژه شهدای رسانه، علو درجات مسئلت نماید.