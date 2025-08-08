به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج اساتید کشور در خصوص روز خبرنگار پیام تبریک صادر کرد. متن پیام تبریک روز خبرنگار این سازمان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفدهم مردادماه یادآور ایستادگی، آگاهی‌بخشی و روایتگری صادقانه زن و مردانی است که با قلم و دوربین، در خط مقدم جهاد تبیین و دفاع از حقیقت، رسالت سترگ خبرنگاری را بر دوش می‌کشند؛ بزرگ‌مردان و شیرزنانی که گاه، حتی جان خویش را نثار می‌کنند تا نور حقیقت در غبار سنگین تحریف و وارونگی گم نشود.

این روز گرامی مزین است به نام شهید محمود صارمی، خبرنگار متعهدی که جانش را در مسیر آگاهی‌بخشی فدا کرد. در چنین روزی، شایسته است که از تلاش‌های بی‌وقفه و خالصانه همه اصحاب رسانه کشور عزیزمان ایران، قدردانی کنیم؛ آنان که در کنار علمای ربانی و استادان متعهد، سنگر تبیین را پاس می‌دارند.

در این روز ارجمند دل‌هایمان با یاد و خاطره خبرنگاران شهیدی گره خورده که در جنگ ترکیبی و نیابتی دشمن، به ویژه در جبهه مقاومت اسلامی علیه رژیم کودک‌کش صهیونیستی، مظلومانه و غیورانه جان باختند. شهدایی از رسانه که در فلسطین، لبنان، سوریه و سایر سنگرهای مقاومت با خون پاک خویش، حقیقت مظلومیت ملت‌ها و جنایات صهیونیسم بین‌الملل را روایت کردند و به دشمنان فهماندند که حقیقت، هرگز در سیطره دروغ باقی نمی‌ماند.

در سوی دیگر نام و یاد ۱۲ شهید رسانه در ایران اسلامی و در تهاجم وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونی، روز خبرنگار امسال را حال و هوای دیگری بخشیده است.

سازمان بسیج اساتید کشور ضمن گرامی‌داشت این روز پرافتخار بر خود فرض می‌داند که در کنار اصحاب شریف رسانه، مسیر تبیین، روشنگری و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی را با عزمی استوارتر ادامه دهد. امروز بیش از هر زمان، جامعه نیازمند خبرنگارانی است که در پی کشف و انتقال حقیقت‌اند؛ مجاهدان عرصه روایت که سربازان خاموش خط مقدم جبهه جنگ نرم‌اند.

اینجانب، با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار به همه خبرنگاران متعهد کشور، یاد و نام شهدای رسانه به‌ویژه شهدای خبرنگار در نبرد با آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی را گرامی می‌دارم و از درگاه حضرت حق، دوام عزت و توفیق روزافزون این قشر فرهیخته و اثرگذار را مسئلت دارم.