صدها حادثه مثل واقعه طبس در جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی‌همدانی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ مرداد کرج با اشاره برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین گفت: این مراسم زمینه را برای تعاملات تمدنی مردم جهان گسترش داده و می‌تواند تشکیل حکومت مهدوی را سرعت ببخشید. این حرکتی هویت‌ساز بخصوص برای شیعیان است تا دور هم جمع شوند و در مقابل دشمن بشریت و مکتب اهل بیت قیام کنند و با بهره‌گیری از عقیده «حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاکُمْ» دشمن این مکتب را تا پایان کار عقب برانند و این مسیر را ادامه دهند تا کار آنها تمام شود.

وی افزود: راهپیمایی اربعین، تمدن سکولاریسم را که ریشه آن منفعت‌طلبی، ستم، تجاوز و کشتن انسان‌های مظلوم است را از بین می‌برد و تمدنی را به جهان نشان می‌دهد که همه آن مهر، عاطفه، عدالت، ایثار و مبارزه با فساد، الحاد و شرک است.

وی خاطرنشان کرد: در راهپیمایی اربعین، میلیون‌ها انسان در یک سیر و سفر درونی، مسیر خودسازی را تکمیل می‌کنند و در حرکت بیرونی، مسائل جهان را دنبال و تمدن‌سازی می‌کند. این حرکت چهل روز بعد از عاشورای سال ۶۱ قمری شروع شده و از همان سال تا همیشه تاریخ، عاشقان مکتب حسین (ع) سوگوار و عزادار امام خود هستند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در ادامه به شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره و خاطرنشان کرد: بعد از این جنگ تلاش می‌کنند پیروزی بزرگ ملت ایران را تحریف کنند. مزدوران داخلی آنان قلم‌فرسایی می‌کنند و می‌گویند که ایران هیچ پیروزی نداشته است. با حیله این وحدت الهی را نشانه رفته‌اند. همه باید در میدان تبیین حاضر باشند و دشمن را رسوا کنند. اینکه جوانان غیور توانستند حملات ترکیبی دشمن با طراحی دقیق را خنثی و ضربات مهلکی به دشمن وارد کنند، پیروزی نیست و شکست است؟

وی افزود: اینکه ما هر چه مهمات مصرف کردیم ساخت داخل بود شکست است؟ در حالی که نیمی از کشورهای دنیا مستقیم و غیرمستقیم از دشمن حمایت می‌کردند در آخر به التماس افتاد و تقاضای آتش بس کرد. باید مدتی بگذرد تا بشود یکسری مسائل درباره جنگ ۱۲ روزه را بیان کرد.

امام جمعه کرج تصریح کرد: اتحاد و انسجام بزرگترین دستاورد این جنگ بود. به راحتی نمی‌توان در امتی چنین انسجامی ایجاد کرد. البته آنها تلاش می‌کنند این اتحاد را از بین ببرند اما نمی‌تواند چون در جان مردم ما نهادینه شده است.

آیت‌الله حسین‌همدانی خاطرنشان کرد: مردم در جنگ ۱۲ روزه این جمله امام (ره) را که فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» با همه وجود درک کردند و دیدند که نقش ولی فقیه در این بحران‌ها چگونه عیان می‌شود. فرماندهان نظامی کشوری را بزنند تا به خودش بیاید کارش تمام است، اما حضرت آقا در این جنگ بلافاصله با روحیه‌ای که داشتند همه فرماندهان جدید را نصب کردند.

وی افزود: همه باید خبررسان و خبرنگار باشیم. امروز ۱۷ مرداد و سالگشت شهادت محمود صارمی خبرنگار اعزامی به افغانستان است. یاد او و همه خبرنگاران شهیدی که رسالت خود را زینب‌گونه عمل کردند و مزد خود را گرفتند؛ گرامی می‌داریم. در همین جنگ غزه قریب به ۳۰۰ خبرنگار را شهید کردند. همانطور که صدا و سیما را زدند. همه اینها به خاطر این است که صدای حق به گوش اهل آن نرسد، مردم آگاه نشوند و علیه آنها قیام نکنند. ددمنشی صهیونیست‌ها را خبرنگاران صادق به گوش مردم می‌رسانند.

امام جمعه کرج با بیان اینکه حقیقت برای مردم دنیا آشکار است، گفت: تلاش می‌کنند همین جنایاتی که می‌کنند را برای جهان جور دیگری مطرح کنند. هر چه سلاح داشتند در غزه امتحان کردند اما موفق به شکست مقاومت نشدند و رسیدند به سیاست گرسنگی و تشنگی که در این هم شکست خوردند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط این روزهای منطقه و جهان اسلام و کل جهان را می‌بینید که کفتارها و گرگ‌های گرسنه و سیری‌ناپذیر با جلوداری شیطان بزرگ و باند تبهکار صهیونی، چگونه ملت‌های مظلوم را سرکوب و حتی به همپیمانان خود هم رحم نمی‌کنند. الان برای اروپا تعرفه ۱۵ درصدی صادرات کالا وضع کردند آنها هم برده شدن را پذیرفتند.