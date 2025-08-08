به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پیامی، فرارسیدن روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت.

متن پیام بهروزآذر بدین شرح است:

روز خبرنگار بر همه خبرنگاران شریف، فرهیخته و مسئول گرامی‌باد. خبرنگاران که راویان آگاهی و کنشگران اندیشه‌اند؛ و راه‌بران گفت‌وگو و درک متقابل در جامعه‌اند.

این روز، نه‌فقط مناسبت تقدیر از یک حرفه، بلکه فرصتی است برای تأمل عمیق‌تر درباره جایگاه خبرنگاری در جامعه امروز ما. در جهانی که با سیلاب اطلاعات، بحران‌های متوالی و فرسایش سرمایه اجتماعی روبه‌روست، خبرنگاران حرفه‌ای ستون‌های پایداری حقیقت، عقلانیت و مسئولیت عمومی‌اند.

خبرنگاری امروز، صرفاً انتقال خبر نیست؛ بلکه مشارکت فعال در شکل دادن به افق‌های گفت‌وگو، تقویت فهم عمومی و تسهیل اصلاحات اجتماعی است. کنش خبرنگار در این عصر، در تعادل میان واقع‌نمایی و مسئولیت‌پذیری معنا می‌یابد: تعهد به حقیقت، در کنار حساسیت نسبت به تأثیر اجتماعی آنچه بازتاب می‌دهد.

ما بیش از هر زمان دیگر به رسانه‌ای حرفه‌ای نیاز داریم؛ رسانه‌ای که فراتر از بازتاب صرف بحران‌ها، بتواند امکان گفت‌وگوی راه‌حل‌محور را فراهم سازد و صدای گروه‌ها، طبقات و صداهای کمتر بازتاب‌یافته را نیز به رسمیت بشناسد. خبرنگاری که در پی تقویت وفاق اجتماعی، شنیدن صدای همه و بسترسازی برای مشارکت جمعی در حل مسائل باشد.

در چنین منظری، اخلاق روزنامه‌نگاری تنها در صحت اطلاعات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در مسئولیت اجتماعی، انصاف، دقت، همدلی و التزام به ارتقای کیفیت زندگی جمعی نیز تجلی می‌یابد. این رویکرد ریشه در جریان‌های نوین «روزنامه‌نگاری مراقبتی»، «گزارش‌گری راه‌حل‌محور» و «اخلاق عمومی رسانه» دارد که امروز نقشی روزافزون در تحول رسانه‌ها و بازآفرینی اعتماد عمومی ایفا می‌کنند.

نکته قابل تأمل آن است که امروز، بیش از ۶۰ درصد خبرنگاران فعال کشور را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار فقط بازتاب یک روند جمعیتی نیست، بلکه نشانه‌ای است از گسترش رویکردهای متنوع‌تر، تجربه‌محورتر و انسانی‌تر در فضای رسانه‌ای کشور. حضور پررنگ زنان در عرصه خبرنگاری، می‌تواند زمینه‌ساز گفتمانی باشد که در آن، ابعاد کمتر دیده‌شده زندگی اجتماعی، صداهای به‌حاشیه‌رانده‌شده و نگرش‌های مبتنی بر مراقبت، گفت‌وگو و انصاف، برجسته‌تر شوند و می‌تواند به تقویت رسانه‌ای اخلاق‌محور و توسعه‌گرا کمک کند که در خدمت زیست جمعی عادلانه‌تر باشد.

امید داریم خبرنگاری در ایران، با تکیه بر این ظرفیت گسترده و متنوع، بیش از پیش به نقش خود در تقویت همبستگی اجتماعی، آگاهی عمومی و وفاق ملی عمل کند؛ و رسانه‌ها بتوانند بازتاب‌دهنده صداهای گوناگون، زمینه‌ساز گفت‌وگوهای مؤثر، تسهیل‌گر هم‌اندیشی‌های محلی و ملی و پیوند میان نهادهای تصمیم‌ساز و مردم، تقویت‌کننده تاب‌آوری اجتماعی، مشارکت‌جو در گسترش خرد جمعی در عرصه عمومی، ناظر بر کیفیت سیاست‌گذاری عمومی، و فعال در بازسازی اعتماد اجتماعی باشند.