به گزارش خبرنگار مهر از سنقروکلیایی، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی امام جمعه این شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پس از توصیه همگان به تقوای الهی، به تفسیر خطبه ۸۳ نهج‌البلاغه از امیرالمؤمنین (ع) پرداخت و گفت: دنیاطلبی و غفلت از یاد خدا خطری است که همه انسان‌ها را تهدید می‌کند و هیچ‌کس از آن مصون نیست. مرگ توقف‌ناپذیر است و همچون تازیانه‌ای رشته عمر انسان را می‌بُرد و این در حالی است که بسیاری از مردم از سرگذشت پیشینیان عبرت نمی‌گیرند.

وی افزود: بر اساس فرمایشات مفسران نهج‌البلاغه، بیشتر انسان‌ها با مرگ طبیعی از دنیا نمی‌روند، بلکه علل درونی، بیرونی، اجتماعی یا بیماری‌ها زندگی آنان را ناگهانی قطع می‌کند. علت اصلی ادامه گناه و عصیان نیز غفلت، بی‌خبری، وسوسه شیطان و نفس اماره است؛ همانند پرنده‌ای که به هوای دانه در دام صیاد گرفتار می‌شود.

امام جمعه سنقروکلیایی با تلاوت آیاتی از سوره فجر که به «سوره امام حسین (ع)» شهرت دارد، به پنج قسم الهی در این سوره اشاره کرد و گفت: سپیده‌دم، شب‌های دهگانه، زوج و فرد و شب هنگام، همه نشانه‌هایی هستند که عقلای عالم را به تأمل و عبرت‌گیری فرامی‌خوانند. این آیات، کمین‌گاه الهی را یادآور می‌شوند که هیچ طغیانگری از آن در امان نخواهد ماند.

وی با اشاره به عاقبت قوم عاد، ثمود و فرعون تصریح کرد: تاریخ پر از نمونه‌هایی است که اقوام قدرتمند و ثروتمند به دلیل طغیان و فساد نابود شده‌اند. این هشدار الهی است که ایمان و عمل صالح، تنها معیار ارزشمندی نزد خداوند است.

حجت‌الاسلام رضایی در ادامه به مناسبت‌های هفته پرداخت و با گرامیداشت روز خبرنگار، صداقت و عدالت را دو ویژگی ضروری برای اصحاب رسانه برشمرد و گفت: خبرنگاران باید از شایعه‌سازی و جوسازی پرهیز کنند و با نیت الهی در مسیر اطلاع‌رسانی حرکت کنند.

وی با اشاره به روز حمایت از صنایع کوچک، تأکید کرد: صنایع کوچک می‌توانند بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و بیکاری را برطرف کنند، اما متأسفانه در شهر ما این حوزه تقریباً صفر است. اگر هر فرد توانمند، حتی در مقیاس یک کارگاه کوچک، دو یا سه جوان را مشغول به کار کند، ثواب و ارزش بزرگی نزد خدا دارد. نمونه موفق آن، شهر ممقان در آذرشهر است که با بیش از ۱۳۰۰ کارگاه نخودچی‌پزی و اشتغال پایدار، بیکاری را به صفر رسانده است.

وی ادامه داد: در فرهنگ اهل بیت (ع)، خدمت به مردم و ایجاد اشتغال جایگاه والایی دارد؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) علاوه بر رسیدگی به فقرا، به حفر قنات و کارهای اقتصادی برای بی‌نیازی مردم می‌پرداخت. اگر امروز در شهری همچون ما، بیکار و فقیر وجود دارد، به این معناست که ما در عمل از الگوی اهل بیت فاصله گرفته‌ایم.

امام جمعه سنقروکلیایی همچنین با تأکید بر ضرورت کار تشکیلاتی گفت: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، تعدد کارها و کمبود نیروها ایجاب می‌کند که فعالیت‌ها به‌صورت سازمان‌یافته و در قالب تشکل‌ها انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با گرامیداشت اربعین حسینی و یاد جابر بن عبدالله انصاری، از جایگاه والای زیارت اربعین و ثواب قدم‌زدن در این مسیر سخن گفت و افزود: هر قدم زائر امام حسین (ع)، یک حسنه به همراه دارد و یک گناه از او پاک می‌شود و هزینه کردن در این راه پاداشی چندین برابر دارد.

حجت‌الاسلام رضایی با یادآوری روز مقاومت اسلامی و پیروزی حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه، مقاومت را رمز پیروزی حق بر باطل دانست و ابراز امیدواری کرد روزی فرا رسد که پرچم اسلام بر قله عزت و شرف برافراشته شود.

وی در پایان با اشاره به سالروز جدایی بحرین از ایران، این اقدام را نتیجه سیاست‌های منفعلانه حکومت پهلوی دانست و گفت: در حالی که شاه پهلوی به بهانه تمام شدن منابع بحرین، این جزایر را واگذار کرد، ملت ایران پس از انقلاب با تکیه بر ولایت فقیه و مرجعیت، حتی یک وجب از خاک میهن را به دشمنان نسپرد و عزت و اقتدار خود را حفظ کرد.