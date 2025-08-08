  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

مصوبات اقتصادی کشور در جنگ ۱۲ روزه،متناسب با شرایط جنگی بود

نماینده اندیمشک در مجلس با بیان اینکه مجموعه اقتصادی کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه عملکرد قابل قبولی داشت، گفت: تصمیمات و مصوبات اقتصادی کشور خوب و قابل قبول و متناسب با شرایط جنگی بود.

جهانبخش قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در جنگ ۱۲ روزه، گفت: مجموعه اقتصادی کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه عملکرد قابل قبولی داشت. دلیل این موفقیت، برنامه‌ریزی و پیگیری‌هایی بود که پیش‌تر در حوزه‌هایی مثل امنیت غذایی و تأمین بازار کالاهای اساسی انجام شده بود و انبارها و ذخایر کالاهای ضروری در وضعیت مناسبی قرار داشت که توانست به مدیریت بهتر شرایط کمک کند.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که در این دوره، ساختار اقتصادی کشور به‌صورت جدی در معرض تهدیدهای مستقیم قرار نگرفت. بسیاری از منابع و مراکز حساس اقتصادی ما مورد تعرض واقع نشدند و همین مسأله به پایداری نسبی شرایط کمک کرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه تصمیمات و مصوبات اقتصادی کشور خوب و قابل قبول و متناسب با شرایط جنگی بود.

قلاوند با اشاره به وضعیت بورس، گفت: شاهد ریزش در بازار بورس هستیم که نشانه‌ای از آسیب‌پذیری بخش‌هایی از اقتصاد کشور است. اگرچه ساختار اقتصادی کشور در ظاهر مقاوم عمل کرد، اما فشارها و شکنندگی‌های پنهان همچنان وجود دارد که باید به آن‌ها توجه جدی شود لذا باید اقداماتی برای بهبود وضعیت بورس انجام شود.

کد خبر 6554597
طیبه بیات

