مصوبات اقتصادی کشور در جنگ ۱۲ روزه،متناسب با شرایط جنگی بود

جهانبخش قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در جنگ ۱۲ روزه، گفت: مجموعه اقتصادی کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه عملکرد قابل قبولی داشت. دلیل این موفقیت، برنامه‌ریزی و پیگیری‌هایی بود که پیش‌تر در حوزه‌هایی مثل امنیت غذایی و تأمین بازار کالاهای اساسی انجام شده بود و انبارها و ذخایر کالاهای ضروری در وضعیت مناسبی قرار داشت که توانست به مدیریت بهتر شرایط کمک کند.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که در این دوره، ساختار اقتصادی کشور به‌صورت جدی در معرض تهدیدهای مستقیم قرار نگرفت. بسیاری از منابع و مراکز حساس اقتصادی ما مورد تعرض واقع نشدند و همین مسأله به پایداری نسبی شرایط کمک کرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه تصمیمات و مصوبات اقتصادی کشور خوب و قابل قبول و متناسب با شرایط جنگی بود.

قلاوند با اشاره به وضعیت بورس، گفت: شاهد ریزش در بازار بورس هستیم که نشانه‌ای از آسیب‌پذیری بخش‌هایی از اقتصاد کشور است. اگرچه ساختار اقتصادی کشور در ظاهر مقاوم عمل کرد، اما فشارها و شکنندگی‌های پنهان همچنان وجود دارد که باید به آن‌ها توجه جدی شود لذا باید اقداماتی برای بهبود وضعیت بورس انجام شود.