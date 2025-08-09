به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر موسیقی ملی ایران از مجموعه‌های تحت پوشش بنیاد فرهنگی هنری رودکی شامگاه روز جمعه هفدهم مرداد در کنسرتی که به نام «گلگون» برگزار شد، قطعاتی از آثار آهنگسازانی چون حسن ریاحی و همایون رحیمیان را با خوانندگی حسین علیشاپور و امیرحسین سمیعی پیش روی مخاطبان قرار داد.

«کاروان» با شعر سعدی، آهنگسازی حسن ریاحی و خوانندگی حسین علیشاپور، «فصل با باران ما» با شعر مولانا، آهنگسازی همایون رحیمیان و خوانندگی امیرحسین سمیعی، «در اوج عطش» با شعر سهیل محمودی، آهنگسازی همایون رحیمیان و خوانندگی حسین علیشاپور، «وداع» با شعر سهیل محمودی، آهنگسازی همایون رحیمیان و خوانندگی امیرحسین سمیعی، «در انتظار» با شعر امین الله رشیدی، آهنگسازی همایون رحیمیان و خوانندگی حسین علیشاپور، «هفت پشت عطش» با شعر محمدعلی همتی، آهنگسازی همایون رحیمیان و خوانندگی امیرحسین سمیعی قطعاتی بودند که در این کنسرت برای علاقه مندان اجرا شدند.

گروه اجرایی در این کنسرت که حمید شاهنگیان از آهنگسازان پیشگام موسیقی انقلاب یکی از مهمانان ویژه اش بود، تلاش کرده بود تا همچون دیگر آثار گذشته ارکستر موسیقی ملی ایران قطعاتی با محوریت موسیقی ملی با بهره مندی از کارگان های مرتبط با موسیقی کلاسیک ایرانی و همچنین محصولات خاطره ساز ارکسترال را پیش روی مخاطبان قرار دهد. مسیری که با اجرای قطعه «کاروان» که چندین سال پیش با خوانندگی مهرداد کاظمی از هنرمندان پرطرفدار دهه شصت موسیقی کشورمان پیش روی مخاطبان قرار گرفته بود، حال و هوای خاطره سازی را برای مخاطبان این آثار فراهم کرد. مسیری که مدیریت هنری ارکستر موسیقی ملی ایران می تواند در کنسرت های پیش روی این مجموعه نیز جلوه ای پررنگ‌تر به آن دهد و فضایی را فراهم کند تا مخاطبان چنین موسیقی‌هایی از کنسرت‌های ارکستر موسیقی ملی که دربرگیرنده هنرمندان و نوازندگان با کیفیتی است استقبال بیشتری به عمل آورند.

آن چه در تازه‌ترین اجرای زنده کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران پیش روی مخاطبان قرار گرفت، ادای دینی به ساحت مقدس شهادت و ارادت به میهن بود که گروه اجرایی تلاش کرد با انتخاب قطعاتی نزدیک به این مضامین در جهت تقویت روحیه ملی میهنی گام هایی را بردارد. چارچوبی که قطعا می‌تواند از نگاه منتقدان و کارشناسان حوزه محتوا و موسیقی دربرگیرنده انتقادات و نکات فنی مختلفی هم در زمینه تنوع و هم انتخاب آثار باشد. مسیری که همایون رحیمیان به عنوان مدیریت هنری ارکسترها می تواند با تنوع در انتخاب آهنگساز و پرهیز از اجرای صرف آثارش فضای موثرتری را برای اجرای دیگر آثار آهنگسازان جوان و مستعد کشورمان در حوزه های مختلف فراهم کند.

مازیار ظهیرالدینی کنسرت مایستر و نوازنده ویولن یک، امیر مینوسپهر، علیرضا خلج اسماعیلی، هلیا محمدولی بارفروش، رمیصا نفیسی، زهرا کریمی، فرناز دارویی، فاطمه بلادر، آریا احتشامی، کیمیا لشگری نوازندگان ویولن یک، سانوا عندلیبی، آرش جامع، بهنام آقاجانیان، نگین سمایی، امیر نظری سالاری، حمید خدایی، تینا یوسفی، کیانا کاوه نوازندگان ویولن دو، هومن اتابکی، همایون هاشم زاده، پیمان ابوالحسنی، امیرحسین طایی، اشکان نظر و جاوید پناهی نوازندگان ویولا، محمدحسین غریبی، علی آقاجانی، غزاله حاج کاظم شیرازی، سینا آذرآباد، نرگس فلاح پسند، امین چراغیان، غزل ذاکری نوازندگان ویولنسل، سروش کاکاوند، هادی اسماعیلی، پریا کرمی نوازندگان کنترباس هنرمندان گروه سازهای زهی کنسرت شب گذشته ارکستر موسیقی ملی ایران را تشکیل می دادند.

در بخش سازهای ایرانی نیز مسعود آذین، آناهیتا رمضانی نوازندگان تار، علی عابدین نوازنده سنتور، پوریا شیوافرد نوازنده نی، مهران خان‌زاده نوازنده عود، مریم ملا نوازنده تمبک ارکستر موسیقی ملی ایران را همراهی می کردند. این در حالی است که فرشید حفظی فر، آراد بابایی نوازندگان ابوا، شهرام رکوعی و روشنک نوشی نوازندگان فلوت، حسین پورمعین، محمد ملک لی، گلرخ رجایی، علی انصاری نوازندگان کلارینت، امیر ملکی زاده و رزا کریمی نوازندگان فاگوت، لیلا بازغی، نرگس تقی پور، ریحانه رفیعی، پارمیدا بهادران نوازندگان هورن، امیرضا صالحی، مصطفی بیات، آرمان فتاحی نوازندگان ترومپت، آریان خدایار، مانی داوری نوازندگان ترومبون، عرفان فرشی زاده نوزانده تیمپانی، ماهان ببری، مهیار منتظم صدیقی و فرهاد رحیمیان نوازندگان پرکاشن نیز هنرمندان گروه سازهای بادی و کوبه ای کنسرت دیشب را تشکیل می دادند.

زهرا شیخ رضایی، جواد مرادیون، امیر یوسفی ها، آناهیتا آریانا، عباس هاشمی، یگانه محمدلو، ترانه ظاهری اردبیلی، سمیه کنعانی، آیما داودی، فرزین مهاجرتهرانی، متین مهراد منش، شاهین اکبرپور، محمد احمدی، فریبا قنادی اسدی، مریم اسدی، سولماز جوان بخت، فرناز ساحری، شهرزاد اصلانی، حامد لک، نرگس میردادیان، محمد جواد توازنی زاده، بهروز اسلامی، پریا رباط، راضیه سادات موسوی، ابراهیم قائدی، جاوید عسگری، مهرآذین مهرآذر، فرشاد فولادوند، امیرحسین مزارعی، محمدرضا قره تپه، شاهرخ شیردوست، علیرضا عابدی، ویدا محمودی و غلامرضا بابائیان فر هنرمندان گروه کر ارکستر موسیقی ملی در تازه‌ترین کنسرت این مجموعه موسیقایی بودند.