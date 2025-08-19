توسعه شهر زنجان نیازمند اصلاح خطوط انتقال گاز است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش، ظهر سه‌شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان اظهار کرد: شرکت گاز استان زنجان جزو شرکت‌های خوب کشور است و این موضوع حاکی از نظام مدیریتی و همکاری یکپارچه بوده که شرکت را به این مرحله از رشد رسانده است.

وی با اشاره به برنامه بهره‌مندی روستاییان از نعمت گاز عنوان کرد: در حال حاضر همه ۲۳ شهر استان زنجان گازدار هستند و ۱۷ روستا تا پایان سال از این نعمت بهره‌مند می‌شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به اینکه گازرسانی به فقط ۵۰ روستا باقی مانده است، عنوان کرد: درخواست داریم شرکت ملی گاز اهتمام ویژه‌ای داشته باشند که تا پایان سال جشن اتمام گازرسانی به همه روستاها را در استان داشته باشیم.

بیات‌منش ادامه داد: با توجه به توسعه شهر امکان حفظ حریم ۵۰۰ متری وجود ندارد؛ چراکه بیش از یک هزار هکتار از اراضی مستعد توسعه ساخت و ساز را درگیر کرده و تقویت و بالا بردن کلاس لوله و کاهش حریم به ۵۰ متر ضروری است.

وی با اشاره به اینکه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان زنجان جزو تعهدات نهضت ملی مسکن قرار گرفت، عنوان کرد: تا کنون بیش از ۱۷ هزار واحد به شبکه گاز متصل شدند و ساخت ۱۰ هزار واحد که در دولت جدید آغاز شده، در دست طراحی بوده و امیدواریم با سرعت و قدرت قبل پروره‌های گازرسانی انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به اینکه یکی از خدمات فنی در صنعت ساختمان. بخش گاز است، یادآور شد: استفاده از مجریان ذی‌صلاح بخش گاز با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان منجر به رعایت ضوابط، طراحی کارشناسی، اجرای با کیفیت و نظارت دقیق شد.

وی با بیان اینکه ۸ هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه گاز و ۵۳ ایستگاه سی جی اس در سطح استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: نگهداری شبکه و حفظ ایمنی و انجام کارهای تخصصی زحمات زیادی دارد.