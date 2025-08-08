  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۴

هشدار شورای اروپا درباره عواقب تصمیم «اسرائیل» برای اشغال غزه

رئیس شورای اروپا گفت که تصمیم اسرائیل برای تصرف شهر غزه، ناگزیر پیامدهایی را بر روابط بین اتحادیه اروپا و اسرائیل خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس شورای اروپا تأکید کرد که تصمیم اسرائیل برای سیطره بر شهر غزه پیامدهایی بر روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل خواهد داشت.

«آنتونیو کاستا» طی سخنانی افزود: این تصمیم اسرائیل، نه تنها ناقض توافق با اتحادیه اروپا است بلکه اصول اساسی قوانین بین المللی و ارزش های جهانی را نقض می کند.

با وجود هشدارهای پیاپی درباره وخامت بحران انسانی در نوار غزه محاصره شده، تصمیم کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی برای گسترش تسلط بر شهر غزه و اشغال کامل نوار غزه موجی از محکومیت ها و مخالفت ها را در سطح بین المللی به راه انداخته است.

