به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا در نخستین اتهام مستقیم از سوی یک مقام ارشد اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی گفت که آوارگی و کشتار در نوار غزه تا حد زیادی به نسل‌کشی شبیه است و اگر نسل‌کشی نباشد، خیلی شبیه به تعریفی است که برای بیان معنای آن به کار می‌رود.

«ترزا ریبرا» در مصاحبه با نشریه پولیتیکو با اشاره به این موضوع افزود: اگر آوارگی و کشتار در نوار غزه نسل‌کشی نباشد، خیلی شبیه به تعریفی است که برای بیان معنای آن به کار می‌رود. چیزی که ما می‌بینیم این است که جمعیت‌های خاصی هدف قرار می‌گیرند، کشته و به گرسنگی محکوم می‌شوند.

وی پس از «اورزولا فون در لاین» دومین مقام عالی‌رتبه در کمیسیون اروپا است. ریبرا عضو حزب سوسیالیست اسپانیا و مسئول مسائل اقلیمی در کمیسیون اروپا است، اما مسئولیتی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا ندارد.

اظهارات این مقام ارشد اروپایی در حالی است که رژیم صهیونیستی با اتهامات فزاینده‌ای مبنی بر جنایات جنگی و نسل‌کشی در نوار غزه، در بحبوحه فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای ناشی از تجاوز مداوم از اکتبر ۲۰۲۳ روبرو است.