اتحادیه اروپا: اوضاع انسانی در غزه وخیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک مقام اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز اذعان کرد که وضعیت انسانی در نوار غزه همچنان بسیار وخیم است.

این مقام اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: نبود یک محیط عملیاتی امن، عملیات بشردوستانه را در نوار غزه تضعیف کرده و مانع از تحویل کمک‌ها می‌شود.

وی توضیح داد: تحولات مثبتی در رابطه با توافق ماه گذشته اتحادیه اروپا با اسرائیل در مورد کمک‌های بشردوستانه به غزه رخ داده است. این تحولات شامل تأمین سوخت، بازگشایی برخی گذرگاه‌ها، افزایش تعداد کامیون‌هایی که روزانه وارد نوار غزه می‌شوند و تعمیر برخی زیرساخت‌های حیاتی است.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نوار غزه در معرض تجاوز رژیم صهیونیستی و محاصره شدید قرار گرفته و به دنبال آن سیاست گرسنگی سیستماتیک بیش از دو میلیون فلسطینی را هدف قرار داده است.