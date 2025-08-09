به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق اقدامات رژیم صهیونیستی با هدف کشتار، گرسنگی و کوچاندن بیش از دو میلیون انسان بیگناه در غزه را محکوم کرد.
المشهدانی بیان کرد: ما با اهتمام، آنچه در غزه از کشتار، گرسنگی و کوچ اجباری در حق بیش از دو میلیون بیگناه رخ میدهد را دنبال میکنیم و آنرا لکه ننگی بر انسانیت به شمار میآوریم. خون کودکان و زنان و سالمندان، جهان را به حق و عدالت میخواند و سکوت شرمآور آن را آشکار میکند.
وی افزود: ما به شدت، طرح جنایتکارانهای که رژیم صهیونیستی برای کنترل کامل بر نوار غزه و اشغال آن اعلام کرده است را محکوم میکنیم. این امر، نقض آشکار و روشن تمامی حقوق و منشورها و هنجارهای بینالمللی و تجاوز وحشیانه در حد نسل کشی و جنایتهای جنگی به شمار میآید و نابخشودنی است.
رئیس پارلمان عراق در ادامه رژیم صهیونیستی را مسئول کامل این جنایتها دانست و افزود: ما جامعه جهانی، شورای امنیت و سازمان ملل را مسئول کامل اخلاقی و قانونی میدانیم و به این نهادها هشدار میدهیم تداوم این سکوت، به معنای شراکت مستقیم در این جنایت است.
وی بیا کرد: ما از این نهادها می خواهیم که اقدام فوری و جدی برای توقف تجاوز، شکستن محاصره، حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی، پاسخگو کردن سران رژیم اشغالگر در محاکم بینالمللی مربوطه و پایان دادن فوری این اشغال بدون هیچ گونه شروط و مصالحه به عمل آورند.
المشهدانی همچنین بر موضع ثابت و حمایت شدید عراق از حقوق تاریخی و مشروع ملت فلسطین و در راس آن پایان دادن به اشغال و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید کرد.
وی گفت: غزه، تسلیم نخواهد شد و فلسطین پیروز خواهد شد. اشغالگری بیتردید نابود شدنی است هر چقدر که زمان ظلم طولانی باشد.
