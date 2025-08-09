  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

المشهدانی: طرح رژیم صهیونیستی برای تسلط کامل بر غزه را محکوم می‌کنیم

رئیس پارلمان عراق اقدامات رژیم صهیونیستی با هدف کشتار، گرسنگی و کوچاندن بیش از دو میلیون انسان بی‌گناه در غزه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق اقدامات رژیم صهیونیستی با هدف کشتار، گرسنگی و کوچاندن بیش از دو میلیون انسان بی‌گناه در غزه را محکوم کرد.

المشهدانی بیان کرد: ما با اهتمام، آنچه در غزه از کشتار، گرسنگی و کوچ اجباری در حق بیش از دو میلیون بی‌گناه رخ می‌دهد را دنبال می‌کنیم و آنرا لکه ننگی بر انسانیت به شمار می‌آوریم. خون کودکان و زنان و سالمندان، جهان را به حق و عدالت می‌خواند و سکوت شرم‌آور آن را آشکار می‌کند.

وی افزود: ما به شدت، طرح جنایتکارانه‌ای که رژیم صهیونیستی برای کنترل کامل بر نوار غزه و اشغال آن اعلام کرده است را محکوم می‌کنیم. این امر، نقض آشکار و روشن تمامی حقوق و منشورها و هنجارهای بین‌المللی و تجاوز وحشیانه در حد نسل کشی و جنایت‌های جنگی به شمار می‌آید و نابخشودنی است.

رئیس پارلمان عراق در ادامه رژیم صهیونیستی را مسئول کامل این جنایت‌ها دانست و افزود: ما جامعه جهانی، شورای امنیت و سازمان ملل را مسئول کامل اخلاقی و قانونی می‌دانیم و به این نهادها هشدار می‌دهیم تداوم این سکوت، به معنای شراکت مستقیم در این جنایت است.

وی بیا کرد: ما از این نهادها می خواهیم که اقدام فوری و جدی برای توقف تجاوز، شکستن محاصره، حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی، پاسخگو کردن سران رژیم اشغالگر در محاکم بین‌المللی مربوطه و پایان دادن فوری این اشغال بدون هیچ گونه شروط و مصالحه به عمل آورند.

المشهدانی همچنین بر موضع ثابت و حمایت شدید عراق از حقوق تاریخی و مشروع ملت فلسطین و در راس آن پایان دادن به اشغال و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید کرد.

وی گفت: غزه، تسلیم نخواهد شد و فلسطین پیروز خواهد شد. اشغالگری بی‌تردید نابود شدنی است هر چقدر که زمان ظلم طولانی باشد.

کد خبر 6555591

