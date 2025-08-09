  1. استانها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۹

توزیع ۲۰ هزار پذیرایی و ۳ هزار بسته فرهنگی در مسیر جاماندگان اربعین

قرچک- شهردار قرچک از آماده‌سازی موکب پذیرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی از قرچک تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با برگزاری حماسه عظیم اربعین حسینی در کربلای معلی، مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین نیز از قرچک به سمت شهرری برگزار می‌شود و شهرداری با آذین‌بندی و فضاسازی شهر، برپایی موکب پذیرایی و برنامه‌های متنوع فرهنگی، میزبان شهروندان خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌های موکب شهرداری گفت: اجرای مداحی، گروه سرود و تئاتر خیابانی با همکاری دیگر نهادها از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است. همچنین بیش از ۲۰ هزار مورد پذیرایی شامل ساندویچ گرم، شربت، بستنی و آب معدنی و سه هزار بسته فرهنگی بین زائران توزیع می‌شود.

خرمی شریف افزود: ماشین‌آلات و تجهیزات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در حاشیه مسیر مستقر خواهند شد و نکات ایمنی به مسئولان مواکب ابلاغ شده است.

شهردار قرچک در پایان با اشاره به تمهیدات حمل و نقل گفت: به منظور رفاه حال زائران، اتوبوس‌هایی برای بازگشت جاماندگان از شهرری پیش‌بینی شده است.

