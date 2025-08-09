توزیع ۲۰ هزار پذیرایی و ۳ هزار بسته فرهنگی در مسیر جاماندگان اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با برگزاری حماسه عظیم اربعین حسینی در کربلای معلی، مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین نیز از قرچک به سمت شهرری برگزار میشود و شهرداری با آذینبندی و فضاسازی شهر، برپایی موکب پذیرایی و برنامههای متنوع فرهنگی، میزبان شهروندان خواهد بود.
وی با اشاره به برنامههای موکب شهرداری گفت: اجرای مداحی، گروه سرود و تئاتر خیابانی با همکاری دیگر نهادها از جمله برنامههای پیشبینی شده است. همچنین بیش از ۲۰ هزار مورد پذیرایی شامل ساندویچ گرم، شربت، بستنی و آب معدنی و سه هزار بسته فرهنگی بین زائران توزیع میشود.
خرمی شریف افزود: ماشینآلات و تجهیزات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی در حاشیه مسیر مستقر خواهند شد و نکات ایمنی به مسئولان مواکب ابلاغ شده است.
شهردار قرچک در پایان با اشاره به تمهیدات حمل و نقل گفت: به منظور رفاه حال زائران، اتوبوسهایی برای بازگشت جاماندگان از شهرری پیشبینی شده است.
