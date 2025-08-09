  1. هنر
بازدید رئیس‌جمهور از بخش‌های مختلف شبکه خبر به مناسبت روز خبرنگار

صبح امروز رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار از بخش‌های مختلف شبکه خبر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشور صبح امروز شنبه ۱۸ مرداد با حضور در صداوسیما روز خبرنگار را به خبرنگاران و اهالی رسانه در این سازمان تبریک گفت.

وی با حضور در شبکه خبر و برنامه «روی خط خبر» بیان کرد: روز خبرنگار را با یک روز تاخیر تبریک می‌گویم و از خداوند آرزوی توفیق دارم.

رئیس جمهور در ادامه عنوان کرد: ما از زحمات شما عزیزان، خواهران و برادران قدردانی می‌کنیم. رژیم صهیونیستی اینجا را مورد اصابت قرار داده چون از خبر و آگاهی مردم می ترسد.

وی اضافه کرد: در دنیا برخی خودفروخته هایی هستند که اخبار را براساس نیت های شوم متجاوزان مدیریت می کنند، در مقابل آنها خبرنگارهای آگاه و از جان گذشته ای هم در ایران، منطقه و غزه داریم که صدای مظلومیت و تجاوز صهیونیست‌ها در منطقه را به گوش جهانیان می‌رسانند. 

پزشکیان تصریح کرد: خیلی از اینها در این مسیر جان خود را هم از دست می دهند. این قابل قدردانی و بسیار ارزشمند است و ما از این عزیزان به خاطر این تلاش های بی وقفه شان از صمیم قلب قدردان هستیم.

