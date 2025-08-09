به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشور صبح امروز شنبه ۱۸ مرداد با حضور در صداوسیما روز خبرنگار را به خبرنگاران و اهالی رسانه در این سازمان تبریک گفت.

رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار از بخش های مختلف شبکه خبر بازدید کرد.

وی با حضور در شبکه خبر و برنامه «روی خط خبر» بیان کرد: روز خبرنگار را با یک روز تاخیر تبریک می‌گویم و از خداوند آرزوی توفیق دارم.

رئیس جمهور در ادامه عنوان کرد: ما از زحمات شما عزیزان، خواهران و برادران قدردانی می‌کنیم. رژیم صهیونیستی اینجا را مورد اصابت قرار داده چون از خبر و آگاهی مردم می ترسد.

وی اضافه کرد: در دنیا برخی خودفروخته هایی هستند که اخبار را براساس نیت های شوم متجاوزان مدیریت می کنند، در مقابل آنها خبرنگارهای آگاه و از جان گذشته ای هم در ایران، منطقه و غزه داریم که صدای مظلومیت و تجاوز صهیونیست‌ها در منطقه را به گوش جهانیان می‌رسانند.

پزشکیان تصریح کرد: خیلی از اینها در این مسیر جان خود را هم از دست می دهند. این قابل قدردانی و بسیار ارزشمند است و ما از این عزیزان به خاطر این تلاش های بی وقفه شان از صمیم قلب قدردان هستیم.