خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با آغاز فصل برداشت، تکاپوی کشاورزان در دشت‌های طلایی ایران به اوج خود رسیده است. در این میان، شهرستان الیگودرز با دارا بودن هزاران هکتار زمین زیر کشت گندم، به یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول استراتژیک در استان لرستان تبدیل شده است.

هم‌زمان با آغاز عملیات برداشت، فعالیت مراکز خرید تضمینی نیز آغاز شده و کشاورزان امیدوارند با عبور از موانع و مشکلات موجود، ثمره تلاش ماه‌های گذشته خود را به ثبات معیشتی تبدیل کنند.

گزارش پیش‌رو، نگاهی میدانی دارد به وضعیت برداشت گندم، فعالیت مراکز خرید، کیفیت محصول، و نیز دغدغه‌ها و مطالبات کشاورزان الیگودرزی که با وجود تمام سختی‌ها، همچنان پای کار تولید ایستاده‌اند.

۳۸ هزار هکتار زمین، زیر کشت گندم

فرماندار شهرستان الیگودرز با اشاره به وسعت بالای مزارع گندم در این شهرستان گفت: کل اراضی که در شهرستان الیگودرز زیر کشت گندم قرار گرفته بالغ بر ۳۸ هزار هکتار است که از این مقدار، ۳۳ هزار هکتار آن به‌صورت دیم و بیش از ۵۸۰۰ هکتار به‌صورت آبی کشت شده است.

مهدی اداوی در ادامه افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، پیش‌بینی می‌شود برداشت خوبی از این سطح زیر کشت داشته باشیم و کشاورزان منطقه بتوانند محصول خود را با کیفیت و کمیت قابل قبول روانه بازار کنند.

تلاش کشاورزان برای برداشت محصول

در حالی که ماشین‌های برداشت در مزارع طلایی الیگودرز مشغول کار هستند، کشاورزان نیز با دستان پینه‌بسته و دل‌خوش به حاصل دسترنجشان، مشغول دروی گندم‌اند.

یکی از کشاورزان حاضر در محل برداشت به خبرنگار مهر گفت: «حدود ۱۰ هکتار از زمین‌های خودم را به کشت گندم اختصاص دادم. خدا را شکر وضعیت محصول خوب بوده و امیدواریم برداشت خوبی داشته باشیم.»

کشاورز دیگری که همراه با چند نفر از اهالی محل مشغول برداشت گندم بود، اظهار داشت: «الان شش نفر در این مزرعه مشغول برداشت هستند. وضعیت نسبت به سال‌های گذشته خیلی بهتر است. خدا را شکر امسال کیفیت گندم بالاست و میزان برداشت هم رضایت‌بخش است.»

امیدواری برای سالی پرمحصول

با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی، بارندگی‌های مطلوب در فصل رشد و تلاش پیوسته کشاورزان، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که امسال برداشت گندم در شهرستان الیگودرز با رشد قابل توجهی همراه باشد. این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی منطقه و کشور ایفا کند.

اداره جهاد کشاورزی شهرستان نیز با پشتیبانی از کشاورزان، تأمین بذر اصلاح‌شده، نظارت فنی بر مراحل کاشت، داشت و برداشت، تلاش کرده تا راندمان تولید در این منطقه بهبود یابد.

خرید تضمینی گندم در چهار مرکز فعال شهرستان

فرماندار شهرستان الیگودرز با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در سطح شهرستان گفت: تا این لحظه، در چهار مرکز خریدی که در سطح شهرستان فعال هستند، بیش از ۱۸ هزار تُن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

مهدی اداوی افزود: این مراکز شامل مرکز خرید شاپورآباد، کارخانه آرد نیلوفر، کارخانه آرد زراعت و مرکز خرید گوریچی هستند که با همکاری دستگاه‌های مربوطه از جمله اداره غله و جهاد کشاورزی، عملیات تحویل و ذخیره‌سازی گندم به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیقی برای تسهیل فرآیند تحویل گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان در نظر گرفته شده است تا رضایت کشاورزان به‌طور کامل جلب شود.

مشارکت گسترده کشاورزان در تحویل محصول

فرماندار الیگودرز با بیان اینکه میزان استقبال کشاورزان از تحویل گندم به مراکز خرید مطلوب بوده، اظهار داشت: با توجه به کیفیت مناسب محصول و قیمت تضمینی اعلام‌شده، شاهد همکاری و مشارکت خوبی از سوی کشاورزان هستیم. پیش‌بینی ما این است که تا پایان فصل برداشت، میزان خرید تضمینی از این مقدار نیز فراتر برود.

وی افزود: از تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط خواسته‌ایم در ایام برداشت و خرید، نهایت همراهی و پشتیبانی را از کشاورزان داشته باشند تا بدون دغدغه محصول خود را به مراکز تحویل دهند.

دریافت روزانه ۲۵ تا ۵۰ تن گندم در مراکز خرید

در جریان بازدید میدانی از مراکز خرید گندم شهرستان الیگودرز، یکی از کارگران شاغل در این مراکز به خبرنگار مهر گفت: «روزانه بین ۲۵ تا ۵۰ تُن گندم از کشاورزان دریافت می‌کنیم. خوشبختانه کیفیت گندم‌هایی که تحویل داده می‌شود بسیار خوب است، به‌ویژه از نظر بذری که نشان از رعایت اصول کشاورزی توسط کشاورزان دارد.»

وی ادامه داد: «تحویل گندم به‌صورت منظم و با همکاری خوب کشاورزان انجام می‌شود و روند توزین، ثبت و بارگیری به‌صورت دقیق صورت می‌گیرد.»

مشکلاتی که هنوز پابرجاست

اگرچه برداشت گندم و روند خرید تضمینی آن با رضایت نسبی همراه است، اما کشاورزان همچنان با مشکلاتی روبه‌رو هستند که انتظار دارند مسئولان برای رفع آن‌ها اقدامات مؤثری انجام دهند.

یکی از کشاورزان با گلایه از وضعیت ماشین‌آلات کشاورزی خود گفت: «من یک تراکتور فرسوده دارم که چند سال است با آن کار می‌کنم. بارها از اداره جهاد کشاورزی درخواست کردم یک تراکتور نو یا وام خرید بدهند، اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌ام.»

کشاورز دیگری نیز با اشاره به مشکل برق در منطقه افزود: «ما در زمان برداشت یا تخلیه گندم با مشکل قطعی برق روبه‌رو هستیم. معمولاً در بازه زمانی ۹ تا ۱۱ برق قطع می‌شود و این موضوع باعث توقف کار کمباین و دستگاه‌های برداشت می‌شود.»

مسئولان برای پایداری برق و نوسازی ماشین‌آلات چاره‌ای بیندیشند

وی ادامه داد: «بارگیری بیشتر با نیسان و تراکتور انجام می‌شود و تأخیر در تخلیه باعث کندی روند برداشت می‌گردد. امیدواریم مسئولان برای پایداری برق و نوسازی ماشین‌آلات چاره‌ای بیندیشند.»

نگاه امیدوارانه به آینده، با رفع موانع

با وجود تمام مشکلات، امید در دل کشاورزان الیگودرزی زنده است. محصولی که حاصل ماه‌ها زحمت و تلاش است، اکنون در حال برداشت است و کشاورزان چشم به حمایت بیشتر مسئولان برای رفع مشکلات زیرساختی، به‌ویژه در حوزه برق، تجهیزات و تسهیلات کشاورزی دارند.

قطعاً توجه بیشتر به این قشر زحمت‌کش می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری، در پایداری تولید ملی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

تأخیر در توزیع کود شیمیایی، ضربه به عملکرد کشاورزان

یکی دیگر از گلایه‌های جدی کشاورزان شهرستان الیگودرز، مربوط به زمان نامناسب توزیع کود شیمیایی توسط جهاد کشاورزی است؛ مسئله‌ای که به گفته آن‌ها، تأثیر مستقیم بر عملکرد محصول داشته است.

یکی از کشاورزان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: «اوج بارش‌های ما حدود ۲۰ فروردین بود که بهترین زمان برای استفاده از کود شیمیایی بود، اما متأسفانه وقتی به جهاد کشاورزی مراجعه می‌کردیم، به‌موقع کود نمی‌دادند.»

وی ادامه داد: «کود شیمیایی زمانی به دستمان رسید که دیگر کار از کار گذشته بود. ۲۵ یا ۲۶ فروردین تازه کودها را آوردند، در حالی که بارش‌ها به پایان رسیده بود و خاک دیگر شرایط مناسبی برای جذب نداشت.»

به اعتقاد این کشاورز، اگر تأمین و توزیع کود در زمان مناسب انجام می‌شد، عملکرد محصول گندم در بسیاری از مزارع افزایش چشمگیری می‌یافت و بهره‌وری کشاورزان نیز بالاتر می‌رفت.

ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر در زنجیره تأمین

تأخیر در تأمین نهاده‌های کشاورزی مانند کود شیمیایی، می‌تواند حاصل ماه‌ها تلاش را تحت‌تأثیر قرار دهد

تجربه امسال برای کشاورزان الیگودرزی، بار دیگر ضرورت هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول، به‌ویژه جهاد کشاورزی و شرکت‌های تأمین نهاده را یادآوری کرده است.

تأخیر در تأمین نهاده‌های کشاورزی مانند کود شیمیایی، می‌تواند حاصل ماه‌ها تلاش را تحت‌تأثیر قرار دهد و مانعی در مسیر تولید گندم باشد.

تمهیدات جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید بذر کیفی

در ادامه بازدید میدانی از مزارع و مراکز خرید گندم شهرستان الیگودرز، محمد گودرزی سرپرست جهاد کشاورزی این شهرستان با اشاره به اهمیت تولید بذر باکیفیت برای سال آینده اظهار داشت: امسال یکی از دغدغه‌های جدی در سطح کشور، تأمین بذر مناسب برای کشت سال آینده است. به‌دلیل کاهش بارندگی در بسیاری از استان‌ها، تولید بذر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. اما شهرستان الیگودرز، با وجود برخی مشکلات، در استان لرستان استثنا بوده و وضعیت نسبتاً بهتری دارد.

وی افزود: اگرچه در برخی مناطق شهرستان کاهش تولید داشتیم، اما کیفیت بذرهایی که برداشت شده مناسب‌تر از سایر مناطق است و قابلیت استفاده برای کشت سال آینده را دارد.

ارائه کود تشویقی برای تحویل بذر

سرپرست جهاد کشاورزی الیگودرز همچنین به سیاست‌های حمایتی برای ترغیب کشاورزان به تحویل بذر اشاره کرد و گفت: در راستای تشویق کشاورزان به تحویل بذر با کیفیت، به ازای هر تُن گندمی که برای بذر تحویل داده شود، یک کیسه کود تشویقی به آن‌ها اختصاص داده می‌شود.

گودرزی با تأکید بر اینکه تولید و تأمین بذر مناسب، زیربنای امنیت غذایی است، خاطرنشان کرد: ما در جهاد کشاورزی سعی کرده‌ایم در چارچوب امکانات موجود، از کشاورزانی که بذر تولید می‌کنند حمایت کنیم تا در سال آینده با کمبود بذر مواجه نشویم.

تأمین بذر و کود؛ حلقه‌ای مهم در زنجیره تولید

اکنون که برداشت گندم در شهرستان الیگودرز به‌طور جدی آغاز شده، علاوه بر تلاش میدانی کشاورزان، همراهی و تدبیر به‌موقع مسئولان نیز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، برنامه‌ریزی دقیق و رفع موانع موجود، می‌تواند راه را برای تقویت جایگاه الیگودرز در تولید محصولات راهبردی همچون گندم هموارتر کند

بدون شک حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، برنامه‌ریزی دقیق و رفع موانع موجود، می‌تواند راه را برای تقویت جایگاه الیگودرز در تولید محصولات راهبردی همچون گندم هموارتر کند.

با وجود تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر کشاورزی، مسئله تولید بذر باکیفیت به یکی از اولویت‌های اصلی حوزه کشاورزی کشور تبدیل شده است. اقدامات حمایتی همچون اختصاص کود تشویقی، نه‌تنها انگیزه کشاورزان را برای تولید بذر افزایش می‌دهد، بلکه تضمین‌کننده پایداری تولید در سال‌های آینده خواهد بود.

برداشت بیش از ۳۶ هزار تُن گندم در الیگودرز پیش‌بینی می‌شود

با توجه به وسعت اراضی زیر کشت، بارندگی‌های مؤثر فصل رشد، تلاش کشاورزان و تمهیدات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۳۶ هزار تُن گندم از مزارع شهرستان الیگودرز برداشت شود.

این آمار، ضمن تثبیت جایگاه الیگودرز به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید گندم در استان لرستان، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای داخلی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت غذایی کشور ایفا کند.

اگر حمایت‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز کشاورزان تقویت شود، قطعاً ظرفیت‌های بالفعل این شهرستان به‌مراتب شکوفاتر خواهد شد و مسیر توسعه پایدار در حوزه کشاورزی منطقه هموارتر می‌گردد.