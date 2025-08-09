زائران اربعین مراقب افت قند خون باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حامد جعفری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به ضرورت رعایت اصول تغذیه‌ای در ایام پیاده‌روی اربعین حسینی، گفت: زائران باید از مواد غذایی استفاده کنند که به حفظ سطح قند خون کمک کند؛ مصرف میوه‌ها، سبزیجات، حبوبات، مغزها و میوه‌های خشک در طول مسیر بسیار توصیه می‌شود.

وی با بیان اینکه آب و مایعات کافی در هوای گرم نقش حیاتی دارد، افزود: افراد نباید منتظر احساس تشنگی بمانند؛ نوشیدن مایعات باید به‌صورت منظم و طبق برنامه صورت گیرد. مایعاتی مثل چای و قهوه به‌دلیل داشتن کافئین بالا، موجب دفع آب بدن می‌شوند و باید کمتر استفاده شوند.

جعفری در خصوص مصرف غذاهای نذری اظهار کرد: غذاهای نذری در مسیر می‌توانند در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی برای برخی افراد به‌ویژه بیماران کلیوی، قلبی یا دیابتی خطرناک باشند؛ زائران باید از سلامت غذا و محل نگهداری آن مطمئن باشند تا دچار مسمومیت غذایی نشوند.

وی توصیه کرد: زائران از خوراکی‌های فاسد نشدنی، پرکالری و مغذی مانند خشکبار، آجیل و نان استفاده کنند و در عین حال از سبزیجات پرآب مثل خیار، گوجه و کاهو بهره ببرند؛ البته با توجه به احتمال فسادپذیری آنها در گرما، باید با دقت حمل و مصرف شوند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک تأکید کرد: افرادی که دچار افت قند یا فشار خون می‌شوند باید از مایعات شیرین، خرما، شکلات، عسل یا آب‌نبات برای افزایش سریع قند استفاده کنند؛ همچنین نمک می‌تواند برای افزایش سریع فشار خون مفید باشد.

به گفته وی، کودکان، زنان باردار و سالمندان از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر هستند که باید مایعات را منظم مصرف کنند حتی اگر احساس تشنگی ندارند، چرا که بدن آن‌ها در درک کم‌آبی ضعیف‌تر عمل می‌کند.

جعفری در پایان از زائران خواست با برنامه‌ریزی منظم برای مصرف آب و غذا، پیش از احساس گرسنگی یا خستگی، انرژی لازم را دریافت کنند تا دچار افت فشار، قند یا گرمازدگی نشوند و مسیر معنوی زیارت را با سلامتی کامل طی کنند.