به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مریم احمد نصر افزود: توزیع دارو باید تنها از طریق داروخانههای مستقر در پایانههای مرزی و مراکز درمانی مورد تأیید سازمان غذا و دارو صورت گیرد و عرضه دارو توسط افراد یا موکبهای فاقد صلاحیت، تخلف قانونی محسوب میشود.
وی ادامه داد: داروهای مورد نیاز زائران تنها توسط مراکز درمانی مورد تأیید تأمین و با نظارت کارشناسان دارویی عرضه میشود تا از توزیع داروهای تاریخگذشته، تقلبی یا نامتناسب با وضعیت بیماران جلوگیری شود.
احمد نصر همچنین اظهار کرد: در بازدیدهای مستمر کارشناسان معاونت غذا و دارو، در صورت مشاهده هرگونه عرضه یا توزیع داروی غیرمجاز در موکبها، بلافاصله روند توزیع متوقف شده و اقدامات لازم برای برخورد و جلوگیری از ادامه فعالیت انجام میشود.
وی گفت: این اقدامات در چارچوب نظارت مستمر سازمان غذا و دارو برای حفظ ایمنی و سلامت زائران در مسیرهای اربعین انجام میشود.
نظر شما