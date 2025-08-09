تبدیل زباله به هیدروکربن؛ راهکاری تازه برای توسعه پایدار همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر نظری صبح شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به سابقه ۱۲ ساله شرکت صنعت رویداد ایران در حوزه پسماند اظهار کرد: مدیریت زباله و پسماند از بدو شکلگیری جوامع انسانی مطرح بوده و با گسترش مدرنیته و توسعه خدمات شهری، میزان و تنوع آنها افزایش یافته است.
وی افزود: در صورت نبود تدبیر و مدیریت صحیح، پسماند میتواند به یک معضل اجتماعی و حتی تهدید امنیتی بدل شود.
نظری خاطرنشان کرد: به همین دلیل، شهرداریها در سراسر جهان سالهاست با روشهای مختلف از جمله زبالهسوزی، تفکیک از مبدأ و استحصال گاز و انرژی، به کاهش آسیبهای زیستمحیطی پرداختهاند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با یادآوری تصمیمات نیمهتمام سال ۱۳۸۲ در زمینه مدیریت پسماند بیان کرد: انتظار میرود با بررسی دقیق این طرح و بازدید از کارخانه، بتوانیم آن را بهصورت عملیاتی به کار بگیریم.
وی همچنین با اشاره به معرفی همدان بهعنوان پایلوت «شهر سبز پایدار» گفت: کاهش دفن زباله و بهرهگیری از فناوریهای نوین در تبدیل پسماند به منابع ارزشمند، گامی مهم در تحقق این هدف است.
