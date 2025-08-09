به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران اظهار کرد: رود دره فرحزاد بعد از دهه‌ها بلاتکلیفی امروز یک سامانی دارد، هر چند به اوج استفاده خود نرسیده و این نیازمند تکمیل همه فازهای این پروژه است. تا اوایل پاییز فاز دوم و تا پایان سال فاز سوم آن به بهره برداری می‌رسد. پروژه‌ای که پیش از این دو بار برای آن اقدام شده بود ولی به نتیجه نرسیده بود چون پیوست‌های اجتماعی آن کامل نبود.

شهردار منطقه ۲ تهران ادامه داد: در حدود ۱۰۰ هزار تن آسفالت در منطقه ۲ توزیع شده و با وجود اینکه حجم آسفالت‌ریزی خودمان را بیش از ۴ برابر افرایش دادیم ولی هنوز نیاز به کار در این حوزه وجود دارد.

وی بیان کرد: دو تصفیه خانه محلی و بحث بازچرخانی پساب را داریم که با اجرای این طرح‌ها حدود ۳۳ درصد از آبیاری فضای سبز منطقه از طریق پساب انجام خواهد شد.

صالحی یادآور شد: ساماندهی محله اسلام آباد نیز در حال اجرا است که از مشکلات ۵۰ ساله تهران بود.

شهردار منطقه ۲ عنوان کرد: ۹ پروژه تقاطعی در منطقه داریم که یا اجرا شده و یا در حال اجرا است. تقاطع چپگرد ستارخان، شمال به شمال چمران، شهید تیموری و شیخ فضل الله و تقاطع بزرگراه یادگار با آیت الله هاشمی نیز در حال اجرا هستند.

وی با بیان اینکه در بحث پشتیانی کلان پروژه‌های شهر تهران نیز فعال هستم چرا که معتقدیم که شهر یک کل یکپارچه است، افزود: در کنار این اقدامات، ۷ طرح موضوعی و موضعی داریم که یا در حال اجرا و یا در حال تصویب هستند. طرح اجرایی خیابان ملکوتی و خیابان پاتریس، طرح محله فرحزاد و مدل الگویی ایرانی اسلامی این محله و مدل الگویی محله اسلام آباد از جمله این طرح‌ها هستند.

صالحی اضافه کرد: در بحث مشارکت و سرمایه گذاری، اقداماتی در راستای سرعت بخشی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی انجام دادیم.

صالحی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه که کشور با انواع و اقسام تهدیدات و حملات مواجه بود و دشمن همه ظرفیت‌های خود را به میدان آورده بود، بعد از حوزه نظامی و علمی، حوزه خبر و رسانه را مورد تهاجم قرار داده بود و این نشان از اهمیت حوزه رسانه دارد. اما حمله به ساحت خبرنگاری و رسانه ملی به جای تهدید به فرصت تبدیل شد و شجاعت خانم امامی به یکی از دستاوردهای جنگ تبدیل شد.

شهردار منطقه ۲ گفت: در جنگ ۱۲ روزه بعد از رئیس جمهور، دومین نفری که در بحث اخبار جنگ و اقدامات پس از آن، مورد توجه بود شهردار تهران بود. چرا که شهرداری از روز اول تا آخر درگیر این مساله بود و همچنان در حال اقدامات لازم در این خصوص است.

وی در ادامه افزود: در بحث جنگ حدود ۸۰ درصد در بحث اسکان موقت پیشرفت داشتیم، در بحث تعمیرات متوسط تا دو هفته آینده عمده کارها پیش می‌رود. در بحث مقاوم سازی، مقاوم سازی ساختمان اساتید سرو در حال اجرا است، در بحث تخریب و نوسازی پروانه‌های هر ۱۳ پلاک، آماده شده و منتظر تحویل به سازندگان است. همچنین زندان اوین از دیروز وارد چرخه خدمتی شد.