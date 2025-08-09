از بخشیدن قاتل داریوش مهرجویی تا سایت جشنواره فیلم ونیز که هک شد

خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

اولیای دم داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر از قصاص گذشتند

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام گذشت اولیای دم مرحوم داریوش مهرجویی و رقیه محمدی‌فر در خصوص حکم قصاص متهم ردیف اول پرونده گفت: وکلای اولیای دم درخواست دیه و تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم قتل عمد را ارائه کرده‌اند.

وی با اعلام جزئیات خبر اعلام گذشت اولیای دم در پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسر وی، گفت: پیرو وقوع گزارش قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسر وی مرحومه رقیه (وحیده) محمدی فر در ۲۲ مهر سال ۱۴۰۲ و دستور صریح رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۲ مبنی بر اهتمام در پیگیری و بررسی موضوع قتل و تسریع در شناسایی متهمان و رسیدگی سریع و دقیق به اتهام و آغاز تحقیقات جهت کشف موضوع، چهار نفر متهم پرونده که در صحنه قتل حضور داشتند در کمتر از ۵ روز از وقوع قتل شناسایی و دستگیر شدند. پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و جلسات رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به صورت علنی برگزار شد که منتهی به صدور حکم ۲ بار قصاص نفس برای متهم ردیف اول و احکام حبس برای وی و سه متهم دیگر شد؛ بدین نحو که برای متهم ردیف اول علاوه بر ۲ بار قصاص نفس به اتهام «قتل مرحوم مهرجویی و همسرش»، «سرقت» و جرایم دیگر، همچنین برای سایر متهمان به اتهام «شروع به قتل عمدی»، «ضرب و جرح عمدی» و «سرقت»، حسب مورد حبس تعزیری و مجازات‌های دیگر تعیین شد که البته فقط مجازات اشد قابل اجراست.

وی با بیان اینکه حکم صادره با فرجام خواهی متهم ردیف اول و ۲ متهم دیگر به دیوان عالی کشور ارسال شد، بیان کرد: دیوان عالی کشور با ذکر نقص تحقیقات، پرونده را به دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال کرد که پس از رفع نقص و تشکیل مجدد جلسات رسیدگی، رای مجدد در ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ با همان کیفیت رای سابق صادر شد که این بار دیوان عالی کشور همان احکام اولیه، از جمله ۲ بار قصاص نفس متهم ردیف اول را با توجه به دلایل متقن پرونده تایید کرد. البته یکی از متهمان بعد از صدور حکم توسط دادگاه کیفری یک استان البرز مبنی بر تحمل بیست سال حبس، با پذیرش جرم ارتکابی و حضور در محل جنایت، تسلیم حکم صادره شده و هیچ اعتراضی به رای صادره نکرد.

فاضلی با اعلام اینکه پس از قطعیت رای صادره، پرونده جهت اجرای احکام قطعی صادر شده از جمله اجرای قصاص نفس به اجرای احکام کیفری دادسرای فردیس ارسال شد، متذکر شد: در این مرحله سه وکیل اولیای دم، از طرف موکلان خود از قصاص نفس متهم ردیف اول اعلام گذشت کرده و درخواست پرداخت دیه و تعیین مجازات برای جنبه عمومی اتهام قتل عمد متهم ردیف اول را مطرح کردند؛ ضمنا ۲ نفر از وکلای اولیای دم، بازداشت محکوم علیه ردیف اول تا زمان پرداخت دیه یعنی اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی را نیز خواستار شدند و بر این اساس پرونده در این مورد جهت اتخاذ تصمیم دادگاه از جمله جهت تعیین مجازات جنبه عمومی جرم قتل عمد به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه در این پرونده با توجه به حساسیت و ابعاد مختلف جنایت، از ظرفیت‌های مختلفی در کشف جرم، شناسایی متهمان و بررسی آثار و ادله جرم استفاده شد، بیان کرد: این پرونده از زمان تشکیل و انجام تحقیقات مقدماتی تا صدور احکام و قطعیت آن، در مجموع از سوی ۸ نفر از قضات دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور به صورت مستقیم رسیدگی و اظهارنظر شده است.

ماجرای گفتگوی چالشی بهروز افخمی و احمد طالبی‌نژاد

در هفته‌ای که گذشت، ویدئوهایی از یک گفتگو در فضای مجازی پخش شد که نوید یک برنامه چالشی را می‌داد. این گفتگو را احمد طالبی نژاد منتقد سینما با بهروز افخمی انجام داده که متعلق به یکی از مجلات سینمایی یعنی فیلم امروز است و بخش‌هایی از این گفتگو در فضای مجازی خیلی چرخیده است؛ بخش‌هایی که نشان می‌دهد چطور می‌توان هم صریح و رک بود و هم به زندگی شخصی و حواشی زرد مهمان نپرداخت. امری که این روزها در گفتگو با چهره‌ها باب شده است.

مثلاً در بخشی از گفتگو، بهروز افخمی درباره سلبریتی‌هایی می‌گوید که خود را با سیاستمدار اشتباه گرفته‌اند، هم بی اطلاع هستند هم دوست دارند درباره همه چیز نظر بدهند و طالبی نژاد با صراحت می‌گوید «تو خودت هم یکی از آنها هستی! دقیقاً همین‌جوری هستی و درباره همه چیز می‌خواهی نظر دهی …»

نکته قوت این گفتگو اینجاست که طالبی نژاد همه سوالات چالشی را که ممکن است در ذهن مخاطب باشد، مطرح می‌کند و گفتگو را قربانی رفاقت نمی‌کند. درحالی‌که بسیاری از گفتگوهای این روزها یا اسیر رفاقت هستند و چالشی با فرد مهمان صورت نمی‌گیرد و یا چالش‌ها به نفع مهمان است تا براساس آن سوال، جواب برخی مخاطبانش را بدهد یا به تسویه حساب‌های شخصی‌اش بپردازد اما طالبی نژاد در این گفتگوی صریح درباره فیلم‌هایی که افخمی ساخته، اظهارنظرهایی که در این سال‌ها مطرح کرده و حتی به زمان حضورش در مجلس می‌پردازد.

مدیرعامل باشگاه فیلم سوره تغییر کرد

هفته گذشته، حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره، در حکمی ضمن تشکر از زحمات محمدجواد موحد در زمان مدیریت باشگاه فیلم سوره، حامد یامین‌پور را به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه فیلم سوره منصوب کرد.

حامد یامین پور دانش‌آموخته علوم ارتباطات اجتماعی، فعالیت خود در حوزه سینما را از سال ۱۳۹۳ با روزنامه‌نگاری در حوزه سینما و تلویزیون آغاز کرد و سپس به‌عنوان دستیار تولید و تهیه در برنامه‌های تلویزیونی همکاری داشت. وی از سال ۱۳۹۶ به تولید آثار کوتاه پرداخت و در سال ۱۳۹۷ اولین فیلم کوتاه خود را به‌عنوان تهیه‌کننده در خانه تولیدات جوان شبکه سه سیما تولید کرد.

وی در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، مسئولیت‌های اجرایی متعددی از جمله مدیریت روابط عمومی بسیج صداوسیما، مدیریت روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران و مسئولیت طرح و برنامه باشگاه فیلم سوره را برعهده داشت و پس از آن به عنوان معاون ستاد باشگاه فیلم سوره، مجری طرح و تهیه‌کننده فعالیت می‌کرد. سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» و فیلم‌های کوتاه «کفش دزدک»، «اندک»، «پرنسس»، «رختکن» و «مرثیه ناتمام»، «تقاطع»، «نخ سوزن» و «نوشابه مشکی» از جمله آثاری‌ است که وی تهیه‌کننده و مجری طرح آن بوده است.

مهلت ثبت نام در جشنواره فیلم کوتاه تمام شد/ اقتباسی‌ها تا آخر مرداد وقت دارند

ثبت‌نام در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با انتشار فراخوان از ۱۵ اردیبهشت آغاز و بر اساس گاه‌شمار در روز اول مرداد به پایان می‌رسید که این فرصت تا ۱۵ مرداد تمدید شد. دبیرخانه جشنواره همچنین اعلام کرد که این مهلت در پایان ساعت اداری چهارشنبه ۱۵ مرداد به پایان می‌رسد و قابل تمدید نیست.

در بخش مسابقه سینمای ایران، برای ارائه فیلمنامه‌های اقتباسی یک مهلت ۱۵ روزه اختصاص داده شده است و متقاضیان می‌توانند فیلمنامه‌های اقتباسی خود را تا پایان روز جمعه ۳۱ مرداد به ثبت برسانند.

بر اساس فراخوان جشنواره، از متقاضیان خواسته شده تا در صورتی که فیلمنامه‌ ارائه شده آنها به جشنواره اقتباسی باشد، گزینه‌ مربوطه را علامت زده و منبع اقتباس را مشخص کنند.

حمایت از روایت‌های خلاقانه و متنوع با محوریت هویت ملی، فرهنگی و زیستی ایران با تکیه بر هویت ملی و دینی مردم و تمرکز بر ژانر و داستان‌گویی خلاقه در فیلمسازی از رویکردهای این دوره جشنواره است.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ در تهران برگزار می‌شود.

سایت جشنواره فیلم ونیز هک شد

جشنواره فیلم ونیز تأیید کرد که قربانی یک حمله سایبری شده که منجر به افشای داده‌های شخصی شرکت‌کنندگان معتبر این دوره از جمله اعضای رسانه‌ها، شده است. در اطلاعیه‌ای که به افراد تحت تأثیر این حمله (از جمله خبرنگاران هالیوود ریپورتر) ارسال شد، برگزارکنندگان جشنواره اعلام کردند که این حمله در ۷ جولای رخ داده و افراد ناشناس به سرورهای جشنواره نفوذ کرده و اسناد ذخیره‌شده در آنها را کپی کرده‌اند. داده‌های فاش‌شده شامل نام‌ها، آدرس‌های ایمیل، شماره تلفن‌ها، کدهای مالیاتی و آدرس‌های پستی افراد بوده است.

جشنواره ونیز اعلام کرد: «تیم فناوری اطلاعات ما به‌سرعت وارد عمل شد، سیستم‌های آسیب‌دیده را ایزوله کرده و ایمن‌سازی کرد. مقامات مرتبط فورا در جریان قرار گرفتند و عملیات بازگردانی سیستم‌ها آغاز شد.»

این نخستین حمله سایبری به یک جشنواره بزرگ اروپایی نیست. پیش‌تر در سال ۲۰۲۲، جشنواره فیلم کن نیز با حمله مشابهی مواجه شد که سیستم رزرو آنلاین بلیت‌های از کار افتاد.

هشتادودومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز از ۵ تا ۱۸ شهریور برابر با ۲۷ اوت تا ۶ سپتامبر در ایتالیا برگزار می‌شود.