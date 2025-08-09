حضور بیش از ۶۰۰ واحد گشتی پلیس در مسیر زائران در کرمانشاه

سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پایانه مرزی خسروی با اشاره به استانداردهای بالای این پایانه مرزی، اظهار داشت: به لطف خداوند متعال، زیرساختهای مرز خسروی جزو بهترین و استانداردترین پایانههای کشور است و ظرفیت پذیرش بیش از میزان فعلی زائران را دارد.
سردار حاجیان با تأکید بر اینکه پلیس به عنوان نهادی مسئول در حوزه نظم، انضباط و امنیت با تمام توان در خدمت زائران است، گفت: بیش از ۶۰۰ واحد گشتی در حوزه انتظامی و ۲۹۲ واحد ترافیکی در محورهای منتهی به مرز خسروی فعال هستند و مسیر تردد زائران بهطور مستمر رصد میشود. همچنین سامانههای هوشمند پلیس، از جمله دوربینهای پایشی و ماتریسهای هوشمند، کنترل و پایش مسیرها را بر عهده دارند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: در حوزه گذرنامه نیز تدابیر ویژهای اندیشیده شده و یک شعبه گذرنامه برای رفع نقص به مرز خسروی منتقل شده است تا در صورت وجود مشکل در گذرنامه زائران، از جمله مخدوش بودن یا پایان اعتبار، مشکل در محل برطرف شود و زائر بتواند سفر خود را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه همه زیرساختها برای سفر ایمن و آرام زائران فراهم شده است، تصریح کرد: خوشبختانه زائران با سلامت و آسایش از مرز خسروی عبور کرده، زیارت خود را انجام داده و به کشور بازمیگردند. پلیس تا آخرین لحظه حضور آخرین زائر خروجی در مرز باقی خواهد ماند و در حوزه ورود نیز تا بازگشت کامل همه زائران در مرز خسروی حضور فعال خواهد داشت.
