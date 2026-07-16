پلیس کرمانشاه برای اربعین آماده خدمت به زائران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان ظهر پنجشنبه در جلسه قرارگاه اربعین که در شهرستان قصرشیرین برگزار شد، از آمادگی کامل پلیس برای اجرای مأموریت اربعین ۱۴۰۵ خبر داد و بر تأمین امنیت زائران از آغاز سفر تا بازگشت آنان تأکید کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی ارزشمند برای مجموعه انتظامی است و همه نیروهای پلیس با آمادگی کامل و به صورت شبانه‌روزی در این مأموریت حضور خواهند داشت تا زائران در امنیت کامل راهی سفر شوند و سالم به شهرهای خود بازگردند.

وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای پارکینگ‌های مرز خسروی افزود: امسال بهره‌برداران پارکینگ‌ها موظف به رعایت ۲۳ الزام تعیین شده هستند و اجرای این ضوابط از سوی پلیس پیشگیری و پلیس راهور به طور مستمر نظارت خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه رعایت نظم در ورودی پارکینگ‌ها، استقرار راهنما و جانمایی مناسب اتوبوس‌های انتقال زائران از جمله الزامات مهم است، گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده، ظرفیت لازم برای پارک ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در مرز خسروی ایجاد شده و زائران از این نظر با مشکلی مواجه نخواهند شد.

حاجیان همچنین از استقرار نیروهای پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی در پارکینگ‌ها برای ارتقای امنیت و پیشگیری از وقوع سرقت خبر داد و افزود: اجرای طرح جامع ترافیکی، راه‌اندازی میز تخصصی پلیس ۱۱۰ و ایستگاه‌های خواب‌زدایی از دیگر اقدامات پلیس در مأموریت اربعین امسال است.

وی با اشاره به شناسایی ۶۳ نقطه حادثه‌خیز در محورهای مواصلاتی استان که مسیر تردد زائران اربعین هستند، تصریح کرد: مقرر شده با همکاری دستگاه‌های مسئول، اقدامات لازم از جمله آشکارسازی مسیرها، نصب علائم، ایجاد سرعت‌کاه و چراغ‌های چشمک‌زن برای کاهش حوادث ترافیکی انجام شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با دعوت از زائران برای انتخاب مرز خسروی، خاطرنشان کرد: این مرز از زیرساخت‌ها و امکانات مناسبی برخوردار است و پلیس با تمام توان برای ارائه خدمات و تأمین امنیت زائران در این گذرگاه مرزی حضور خواهد داشت.