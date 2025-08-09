به گزارش خبرنگار مهر، ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی، همزمان با اوج‌گیری پیاده‌روی زائران اربعین، روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ در مرز چذابه خوزستان گشایش یافت. این رویداد فرهنگی با حضور گروه‌های نمایشی از استان‌های ایلام، لرستان، مازندران، تهران، مرکزی، قم، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان برگزار می‌شود و ۲۵ گروه در بخش‌های تئاتر میدانی و تعزیه، میزبان زائران حسینی خواهند بود.

نمایش خیابانی «لالایی» به کارگردانی صالح رشیدپور از استان یزد، با نویسندگی رضوان پارسا و بازی هادی موسوی‌زاده، صالح رشیدپور، مجتبی شعبانی و سبحان یاوری، همراه با موسیقی حسین رشیدپور، افتتاح‌کننده این سوگواره بود. این اجرا که در دو نوبت به روی صحنه رفت با استقبال گسترده زائران و تماشاگران همراه شد و به دلیل کیفیت درخشان، تحسین حاضران را برانگیخت.

در ادامه برنامه‌های روز نخست، تعزیه عربی «ونات» به کارگردانی علی بنی‌طرفی از خوزستان و مجلس تعزیه شهادت امام به کارگردانی محمد حیدری اصل از شوش دانیال، در مقابل «موکب شهدای فرهنگ و هنر» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اجرا شدند و مورد استقبال زائران قرار گرفتند.

این سوگواره به دبیری مصطفی بوعذار از ۱۷ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ در مرزهای چذابه و شلمچه ادامه خواهد داشت و با اجراهای متنوع، حال و هوای معنوی اربعین حسینی را برای زائران به تصویر خواهد کشید.